Gandeng Eevnxx, Tripov Rilis Versi Baru All Day All Night

BAND Indonesia pendatang baru, Tripov, kembali dengan versi terbaru single viral mereka All Day All Night, yang kali ini turut menampilkan eevnxx atau Agung Hapsah.

Selain menyumbangkan bagian rap di versi terbaru All Day All Night, Agung Hapsah, yang baru-baru ini comeback ke dunia maya, turut duduk di kursi sutradara dan produser untuk video klip All Day Night.

Agung Hapsah baru-baru ini kembali ke dunia maya setelah ia rehat selama 7 bulan. Kolaborasi antara dirinya dan Tripov menjadi salah satu konten pertama yang ia bagikan sejak dirinya mengakhiri rehat media sosialnya.

Baca juga: Alami Masalah Kesehatan, Baek Ji Heon fromis-9 Putuskan Hiatus

Versi asli All Day All Night sukses menjadi salah satu lagu Indonesia terpopuler di TikTok selama 2021. Hingga hari ini, sebanyak lebih dari 241,9 ribu konten TikTok telah memakai lagu All Day All Night.

Di versi terbaru All Day All Night, Agung memamerkan style laid-back rap-nya dan ritme hipnotiknya yang adiktif. Kehadiran Agung menambah nuansa sinematik All Day All Night dengan lirik-lirik penuh pengakuannya seperti “For sure, it's destiny can't you see. You trapped inside your bubble let me set you free”

Mengenai lagu terbaru mereka, Tripov mengatakan, “Kami sangat senang dan merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat berkolaborasi dengan seseorang yang sangat bertalenta seperti Agung Hapsah. Cara ia mengeksekusi ide visualnya sangat hebat.”

Hal-hal yang penuh kejujuran menjadi landasan dari album Tripov yang segera dirilis. Lewat album perdana mereka mendatang, Tripov siap untuk melebarkan sayap mereka di industri musik Tanah Air lewat sebuah karya yang fokus terhadap storytelling, membahas berbagai hal namun tetap dibawakan dengan style Tripov yang unik dan quirky. (RO/OL-1)