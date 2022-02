Simu Liu akan Tampil di Film Thriller Hello Stranger

AKTOR Simu Liu, yang dikenal sebagai bintang film Shang-Chi and The Legend Of The Ten Rings, akan bermain di film thriller berjudul Hello Stranger, di bawah arahan sutradara April Mullen.

Belum ada detail mengenai peran yang akan dimainkan Simu Liu. Ia bergabung dengan jajaran pemeran lain yang telah diumumkan sebelumnya, antara lain Sam Worthington, Jordana Brewster, Robbie Amell, dan Alicia Sanz.

"Kami semua sangat senang Simu Liu telah bergabung dengan para pemeran Hello Stranger. Kami pikir Simu benar-benar akan melakukan pekerjaan yang hebat dengan peran penting ini untuk April dan produksinya," kata Presiden dan CEO Myriad Pictures Kirk D'Amico, dikutip dari Deadline, Rabu (23/2).

Hello Stranger dilaporkan sedang dalam tahap syuting di daerah Toronto, Kanada. Film ini bercerita tentang Faye (diperankan oleh Brewster), seorang perempuan yang mencoba menggantikan suaminya yang baru meninggal, Evan, dengan sebuah android simulant (SIM).

SIM Evan tampak seperti manusia sungguhan. Meski begitu, Faye tidak merasakan cinta yang sama jika dibandingkan dengan mendiang suaminya.

SIM Evan mencoba memenangkan kembali hati Faye. Pada saat yang sama, agen pemerintah (diperankan oleh Worthington) melakukan pengejaran terhadap SIM karena dianggap menjadi ancaman bagi umat manusia.

Naskah film itu ditulis oleh Ryan Christopher Churchill. Sementara produsernya adalah Tim Doiron dan James van der Woerd di bawah naungan perusahaan produksi mereka Wango Films, dengan Kirk D'Amico sebagai produser eksekutif.

Simu Liu sendiri memperoleh ketenaran global saat memerankan superhero dalam film Marvel Shang-Chi and The Legend Of The Ten Rings.

Selain itu, ia dikenal sebagai bintang serial komedi Kim's Convenience.

Selain Hello Stranger, proyek Simu yang akan tayang mendatang adalah film Arthur The King, yang juga dibintangi Mark Wahlberg. (Ant/OL-1)