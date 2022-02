Simu Liu akan Bermain di Film Barbie

SETELAH America Ferrera, kini giliran Simu Liu yang bergabung dalam film Barbie, dilansir Variety.

Seperti halnya Ferrera, peran yang akan dimainkan Liu belum diungkap. Saat ini, hanya Margot Robbie dan Ryan Gosling saja yang diketahui karakternya yakni sebagai Barbie dan Ken.

Greta Gerwig akan bertindak sebagai sutradara dengan naskah ditulis oleh Noah Baumbach. Detail alur cerita juga sampai sekarang masih dirahasiakan.

Barbie telah dikembangkan sejak 2019 dan diharapkan bisa mulai produksi pada awal 2022 di studio Warner Bros. Leavesden di London. Sebab film ini dijadwalkan untuk diputar di bioskop sekitar 2023.

Gerwig dan Baumbach telah berkolaborasi dalam beberapa film, termasuk Frances Ha dan Mistress America.

Gerwig juga pernah mengerjakan Lady Bird pada 2017 dan remake Little Women pada 2019, keduanya mendapatkan nominasi Oscar untuk film terbaik.

Selain berperan sebagai Barbie, Robbie akan memproduksi film tersebut melalui perusahaan produksinya, LuckyChap. Eksekutif LuckyChap Tom Ackerley, eksekutif Mattel Films Robbie Brenner dan pembuat film David Heyman juga akan berperan sebagai produser.

Sebelum menjadi salah satu pahlawan super terbaru Marvel, Liu terkenal karena memerankan Jung Kim di sitkom Kanada Kim's Convenience.

Dia juga muncul di episode Orphan Black dan Fresh Off the Boat sebelum terobosan besarnya di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Sebelum memasuki dunia Barbie, Liu akan membintangi petualangan anjing Lionsgate Arthur the King bersama Mark Wahlberg. (Ant/OL-1)