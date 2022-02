The Joker and The Queen, Kolaborasi Teranyar Ed Sheeran dan Taylor Swift

ED Sheeran dan Taylor Swift bernostalgia lewat video musik dari lagu kolaborasi terbaru mereka berjudul The Joker and the Queen.

Pasalnya, video musik The Joker and the Queen dibintangi oleh aktor yang sama, yang berperan sebagai Taylor Swift dan Ed Sheeran muda di video musik Everything Has Changed pada 2013, yakni Ava Ames dan Jack Lewis.

Video musik The Joker and the Queen dimulai saat mereka melihat foto-foto lama. Kemudian, mereka tampak sedih dan kesepian sebelum akhirnya bertukar pesan dan bersama lagi di akhir klip.

Ames dan Levis masih anak-anak saat membintangi video musik Everything Has Changed. Mereka berperan sebagai anak-anak yang selalu bersama sepanjang berada di sekolah. Di akhir klip, Ed Sheeran dan Taylor Swift muncul untuk menjemput mereka.

Beberapa waktu lalu, sebagaimana dikutip dari People, Selasa (15/2), Ed Sheeran mengatakan Taylor Swift akan menyumbangkan suaranya di versi terbaru dari lagu The Joker And The Queen, yang merupakan salah satu single dari album baru =.

Ed Sheeran dan Taylor Swift bersahabat sejak 2012 dan telah berkolaborasi dalam beberapa lagu termasuk Everything Has Changed, End Game, dan Run (Taylor's Version).

"Kami berdua telah melalui begitu banyak perubahan tapi kami tetap sama. Dia teman yang luar biasa. Dia selalu ada saat aku membutuhkan teman bicara," ujar Taylor Swift tentang Ed Sheeran kepada Entertainment Tonight, tahun lalu. (Ant/OL-1)