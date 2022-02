Michelle Yeoh Bintangi Serial American Born Chinese

AKTRIS Michelle Yeoh didapuk menjadi pemeran utama dalam serial baru Disney+ berjudul American Born Chinese, yang disutradarai Destin Daniel Cretton. Hal itu dilansir Deadline, Selasa (8/2).

Sebelumnya, Yeoh dan Cretton telah bekerja sama dalam film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Yeoh ditetapkan sebagai pemain bersama aktor lainnya seperti Ben Wang, Yeo Yann Yann, Chin Han, Daniel Wu, Ke Huy Quan, mantan juara Taekwondo Jim Liu, serta Sydney Taylor.

Serial itu diproduksi 20th Television untuk Disney Branded Television. American Born Chinese akan memulai produksi pada bulan ini di Los Angeles, Amerika Serikat (AS).

Serial ini diadaptasi dari novel grafis karya Gene Luen Yang berjudul sama. Serial akan ditulis Kelvin Yu, yang juga bertindak sebagai produser eksekutif dan showrunner.

Selain sebagai sutradara, Cretton juga bertugas sebagai produser eksekutif American Born Chinese. Ia juga bekerja sama dengan Melvin Mar dan Jake Kasdan, Erin O'Malley, Gene Luen Yang, dan Asher Goldstein yang juga menjadi produser eksekutif.

Yeoh dikenal sebagai aktris yang tampil dalam film-film besar termasuk Crouching Tiger, Hidden Dragon, Crazy Rich Asians, dan Guardians of the Galaxy Vol. II.

Dalam serial ini, Yeoh memerankan karakter seorang bibi bernama Guanyin. Ia membantu keponakannya Wei-Chen (diperankan oleh Jim Liu) untuk menghadapi tantangan sekolah menengah di AS sambil mempertahankan identitas yang ia rahasiakan sebagai penganut Buddha.

Serial American Born Chinese akan berfokus pada karakter Jin Wang (diperankan oleh Ben Wang), seorang remaja biasa yang mampu mengubah kehidupan sosial sekolah menengahnya mirip seperti kehangatan di dalam keluarga.

Orangtua Wang merupakan imigran dari Taiwan. Wang memiliki pergulatan di dalam dirinya mengenai identitasnya secara sosial dan budaya selama hidup di AS.

Selain itu, ada pula Yeo Yann Yann yang berperan sebagai ibu Jin bernama Christine Wang. Karakter ini memiliki sifat berkemauan dan berpendirian keras dan sangat mencintai keluarganya. Sementara Chin Han berperan sebagai ayah Jin, Simon, seorang ayah dan suami pekerja keras dan setia dalam pekerjaannya. (Ant/OL-1)