Josh Hartnett Bergabung di Oppenheimer Karya Christopher Nolan

Aktor Josh Hartnett bergabung untuk bermain dalam film baru arahan sutradara Christopher Nolan berjudul “Oppenheimer”, dikutip dari Deadline pada Rabu (5/1).

Detail mengenai peran apa yang akan dimainkan Hartnett saat ini belum diketahui. Namun Hartnett bergabung bersama jajaran aktor lain yang telah lebih dulu dikonfirmasi akan bermain di film tersebut, termasuk Cillian Murphy yang memerankan karakter utama sebagai ilmuwan bom atom J. Robert Oppenheimer.

Selain Murphy, jajaran aktor lainnya antara lain Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, dan Rami Malek.

Seperti judulnya, film tersebut akan memotret kisah Oppenheimer yang dikenal karena memiliki peran kunci dalam pembuatan senjata atom saat Perang Dunia II.

Film “Oppenheimer” didasarkan pada buku karya pemenang Pulitzer Prize “American Prometheus The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin.

Film ini dijadwalkan akan tayang pada 21 Juli 2023. Tanggal tersebut juga berdekatan dengan kira-kira dua minggu sebelum peringatan jatuhnya bom di Hiroshima.

Universal akan mendistribusikan “Oppenheimer” di bioskop-bioskop di seluruh dunia dan merilisnya secara perdana di Amerika Utara.

Selain menjadi sutradara, Nolan juga akan menjadi produser bersama Emma Thomas dan Charles Roven dari Atlas Entertainment.

Bergabungnya Hartnett di “Oppenheimer” menandai kerja sama penuh bersama Nolan setelah lebih dari satu dekade silam ia menolak tawaran Nolan untuk memerankan karakter Bruce Wayne di film “Batman Begins” (2005).

Harnett dikenal membintangi film “Black Hawk Down” (2001) dan “Pearl Harbor” (2001). Ia memulai debut di dunia film saat memainkan karakter utama sebagai Michael Fitzgerald dalam serial televisi “Cracker” (1997). Sementara debut film fiturnya, ia menunjukkan bakat perannya di film “The Faculty” (1998) dan “Halloween H20: 20 Years Later” (1998).