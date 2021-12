Suzume No Tojimari, Film Anime Teranyar Makoto Shinkai

SUTRADARA anime kenamaan Jepang Makoto Shinkai kembali untuk menggarap film terbarunya yang bertajuk Suzume no Tojimari, yang dijadwalkan tayang di Jepang pada musim gugur 2022.

Dikutip dari Crunchyroll, Kamis (16/12), Suzume no Tojimari adalah kisah seorang gadis berusia 17 tahun bernama Suzume yang tinggal di Kyushu. Ia menemukan sebuah pintu dengan bantuan seorang pemuda.

Setelah membuka pintu itu, lebih banyak pintu muncul di seluruh Jepang, yang membawa bencana dan nasib buruk.

Suzume harus menutup pintu yang ditemukan di gedung-gedung yang ditinggalkan di seluruh Jepang sebelum negara itu jatuh ke dalam malapetaka.

Diberi isyarat oleh pintu misterius, perjalanan menutup pintu Suzume pun akhirnya dimulai.

Shinkai, yang terkenal karena menulis, memproduksi, dan menyutradarai film anime terkenal Your Name dan Weathering With You, kembali dalam peran tersebut untuk Suzume no Tojimari.

Shinkai juga membawa kembali Masayoshi Tanaka dari Your Name dan Weathering With You sebagai desainer karakter, dengan Kenichi Tsuchiya kembali dari Your Name sebagai sutradaraanimasi.

Kolaborator lama Shinkai, Takumi Tanji juga kembali dari Your Name dan The Garden of Words di kursi Art Director.

Animasi ini akan diproduksi di CoMix Wave Films, dengan STORY inc. memproduksi dan Toho untuk distribusi di Jepang dan luar negeri.

"Suzume no Tojimari adalah kisah petualangan modern dengan elemen aksi Suzume yang bepergian melintasi Jepang. Ini adalah film yang menyenangkan," kata Shinkai.

Meski sudah dijadwalkan untuk tayang di Jepang pada musim gugur tahun depan, Suzume no Tojimari belum menyebutkan rilis internasionalnya. (Ant/OL-1)