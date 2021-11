Season 2 Pretty Little Liars akan Tayang 2022

DRAMA misteri Pretty Little Liars Season 2 dipastikan tayang tahun depan di platform Viu.

Dikutip dari siaran pers Viu, akhir pekan lalu, Emil Heradi akan kembali sebagai sutradara untuk musim 2.

Pretty Little Liars Season 2 juga tetap mengambil latar belakang kota fiksi di Bali bernama Amerta. Serial itu pun menampilkan para pemain lama seperti Yuki Kato, Anya Geraldine, Valerie Thomas, dan Shindy Huang.

Di Season 1, Hanna (Anya Geraldine), Ema (Eyka Farhana), Sabrina (Valerie Thomas), dan Aria (Shindy Huang), bersatu setelah mereka menerima pesan-pesan misterius dari sosok yang dikenal sebagai A.

Sosok A tersebut terus mengancam akan mengungkap rahasia terkelam mereka, setelah Alissa (Yuki Kato) menghilang secara misterius. Apakah misteri tentang sosok A terjawab di Season 2 ini?

Selain mengajak para penonton menyaksikan lagi aksi para karakter dalam membongkar sosok misterius yang mengganggu kedamaian, musim terbaru ini juga akan kembali membuka mata para pecinta film Indonesia tentang ancaman perundungan siber di tengah masyarakat.

Sejumlah karakter baru juga dimunculkan dalam musim ini dan akan menambah keseruan dalam alur cerita yang menegangkan.

Pretty Little Liars Season 1 tayang perdana pada April 2019.

Serial adaptasi dengan judul yang ini telah meraih penghargaan Best Adaptation of an Existing Format dalam Asian Academy Creative Award 2020 dan merebut Best TV Format Adaptation (Scripted) dalam Content Asia Award 2020.

Drama ini juga memenangkan Best Adaptation of an Existing Format dari Asian Television Awards. (Ant/OL-1)