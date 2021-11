Chris Pratt Isi Suara Film Garfield

AKTOR Chris Pratt akan mengisi suara untuk film animasi terbaru Garfield.

Dilansir Variety, Selasa (2/11), Alcon Entertainment akan memproduksi film tersebut, dengan Sony Pictures ikut serta untuk merilis petualangan terbaru Garfield di bioskop secara global. Namun tanggal rilis untuk film ini belum diumumkan

Meskipun detail plot belum dikonfirmasi, film Garfield mengadaptasi cerita dari komik strip lama yang dibuat kartunis Jim Davis.

Kisah tentang kucing oranye yang sinis dan malas bernama Garfield, pemiliknya Jim Arbuckle, dan sesama hewan peliharaan Odie, telah muncul di lebih dari 2.580 surat kabar dan jurnal sejak komik strip itu pertama kali diluncurkan pada Juni 1978.

Garfield, saat ini, memegang rekor sebagai komik yang paling banyak disindikasikan di dunia.

Proyek yang masih belum diberi judul ini akan ditulis oleh David Reynolds dan disutradarai Mark Dindal.

Alcon memperoleh hak dari Davis, yang juga akan berperan sebagai produser eksekutif dengan Bridget McMeel dari Amuse dan Craig Sost.

John Cohen dan Steven P. Wegner akan menjadi produser bersama dengan prinsipal Alcon Kosove dan Johnson.

Bersama dengan Alcon Entertainment, DNEG Animation akan menganimasikan dan memproduksi film tersebut. CEO DNEG Namit Malhotra dan presiden DNEG Tom Jacomb akan bertindak sebagai produser.

Film mendatang bukanlah pertarungan pertama Garfield dengan Hollywood. Bill Murray menyuarakan kucing gendut itu di Garfield: The Movie pada 2004 dan sekuelnya 2006 Garfield: A Tail of Two Kitties.

Film-film itu, dari 20th Century Fox, sukses secara komersial meskipun menerima ulasan yang buruk.

Chris Pratt sendiri tidak asing dengan urusan mengisi suara, setelah baru-baru ini memimpin petualangan animasi Disney dan Pixar Onward dan waralaba Lego Movie buatan Warner Bros.

Pratt juga akan hadir dalam film Super Mario Bros terbaru bersama Charlie Day sebagai Luigi, Anya Taylor-Joy sebagai Princess Peach, Jack Black sebagai Bowser, dan Seth Rogen sebagai Donkey Kong. (Ant/OL-1)