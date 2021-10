Karya The Beatles Kini Hadir di TikTok dan Disney+

THE Beatles resmi bergabung dengan TikTok. Untuk pertama kalinya, pengguna aplikasi TikTok kini dapat membuat video dengan backsound 36 lagu terpopuler The Beatles.

Adapun lagu-lagu yang dapat dipakai ialah Hey Jude, Love Me Do, The Long and Winding Road, I Want To Hold Your Hand, Something, Eleanor Rigby, Day Tripper, dan Paperback Writer.

Selain itu, cuplikan film dokumenter The Beatles: Get Back yang akan tampil di Disney+ telah rilis pada Rabu (13/10 lalu).

Baca juga: Weitzman Minta Dukungan Pendukung untuk Pembuatan Film Dokumenter The Beatles

Get Back akan menampilkan rekaman yang dipulihkan dan belum pernah dilihat sebelumnya serta akan membawa penggemar kembali ke sesi rekaman penting band pada Januari 1969.

Serial ini akan mendokumentasikan proses kreatif dan hubungan antarpersonel The Beatles saat mereka berusaha membuat 14 lagu baru sebagai persiapan untuk konser live pertama mereka dalam lebih dari dua tahun.

Seri ini terdiri dari tiga bagian yang berisikan 60 rekaman asli dan lebih dari 150 jam audio yang sebagian besar telah dikunci di lemari besi selama lebih dari setengah abad.

Dokumenter ini turut menampilkan pertunjukan live terakhir The Beatles sebagai grup untuk pertama kalinya secara keseluruhan. Hal itu terjadi di Savile Row London. Episode tersebut akan tayang perdana di Disney+ pada 25, 26, dan 27 November 2021. (OL-1)