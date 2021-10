Twice Umumkan Album Full-length Ketiga, Formula Of Love: O+T=<3

PADA Jumat (8/10), girl grup yang beranggotakan sembilan orang Twice, melalui Twitter, mengungkapkan judul dan tanggal rilis album mereka yang akan datang. Album bertajuk Formula Of Love: O+T=<3 itu akan dirilis pada 11 November pukul 14.00 KST.

Girl group itu pertama kali memberikan teaser untuk album yang akan datang di akhir video musik untuk single bahasa Inggris mereka yang baru-baru ini dirilis, The Feels.

Video tersebut diakhiri dengan cuplikan poster yang menggoda kegiatan Twice yang akan datang, termasuk Formula Of Love: O+T=<3, yang belum disebutkan namanya ditambah tur yang akan datang.

Baca juga: Dave Grohl Mengaku Audisi untuk Nirvana Lewat Telepon

Rapper Twice, Chaeyoung juga sebelumnya mengungkapkan, dalam sebuah wawancara, bahwa girl grup tersebut telah “merekam dan mempersiapkan album berikutnya”.

Pada saat itu, tidak jelas apakah penyanyi itu mengacu pada rilisan Korea baru atau rekaman bahasa Inggris potensial, yang bisa mengikuti The Feels.

Sementara itu, The Feels menandai singel bahasa Inggris resmi pertama mereka, meskipun grup tersebut sebelumnya telah merilis lagu berbahasa Inggris.

Pada 2020, girl grup telah merilis versi bahasa Inggris dari single mereka More & More dan I Can't Stop Me.

Mereka juga merilis lagu asli bahasa Inggris pertama mereka What You Waiting For sebagai B-side di album Jepang 2019 mereka &Twice.

Twice membuat comeback domestik pertama mereka pada 2021 dengan mini-album Taste of Love pada 11 Juni. Proyek enam lagu ini menampilkan lagu Alcohol-Free, yang ditulis dan disusun oleh kepala JYP Entertainment, JY Park

Saat ini tidak diketahui apakah anggota Jeongyeon akan terlibat dalam pembuatan dan perilisan Formula Of Love: O+T=<3. Sejak Agustus, penyanyi tersebut telah hiatus dari kegiatan grup karena gejala panik dan kecemasan psikologis. (OL-1)