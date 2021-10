Elton John Nilai Young Thug Lebih Baik Daripada Eminem

MENURUT Elton John, Young Thug adalah freestyler terbaik yang pernah dilihatnya, bahkan lebih baik daripada teman dekatnya, Eminem.

Young Thug tampil di album John yang akan datang The Lockdown Sessions di lagu Always Love You bersama Nicki Minaj.

Dalam sebuah wawancara dengan Billboard, John mengatakan, ketika dia berada di studio dengan Thug, dia terpesona sebelum membandingkan kemampuannya dengan Eminem.

"Maksud saya, saya pernah melihat Marshall [Mathers] melakukannya di Detroit, tetapi saya belum pernah melihat seseorang seperti Thug masuk dan melakukan itu,” ujar John

“Pada akhirnya, saya harus pergi karena saya pikir dia merasa sedikit terintimidasi bahwa saya ada di sana dan saya hanya ingin dia bersantai, Tapi itu hanya momen yang luar biasa dalam kehidupan musik saya. Saya tidak mengerti bagaimana rekaman rap disatukan dan itu menarik untuk ditonton.” Lanjutnya

Thug dan John pertama kali bertemu pada 2018 ketika Thug mencoba men-sample Rocket Man di lagunya High dan menghubungi legenda pop itu.

"Dia ingin bertemu dengan saya dan kami mengobrol selama 40 menit," kata John tentang pertemuan itu.

Setelah mengetahui bahwa dia biasa menyanyi dalam paduan suara, John berkata, ‘Bernyanyi lebih banyak, jangan hanya rap, karena campuran rap, musik dan melodi adalah apa yang benar-benar membuat rap lepas landas.’

Diumumkan pada September, The Lockdown Sessions akan menjadi album studio ke-32 John. Album yang akan dirilis pada 22 Oktober itu akan menampilkan kolaborasi dengan Miley Cyrus, Gorillaz, Andrew Watt, Brandi Carlile, Yo-Yo Ma, Stevie Wonder, dan banyak lagi.

"Semua trek yang saya kerjakan benar-benar menarik dan beragam, hal-hal yang benar-benar berbeda dengan apa pun yang saya ketahui, hal-hal yang membawa saya keluar dari zona nyaman saya ke wilayah yang benar-benar baru," kata John. (OL-1)