Baru Sehari Dirilis, Lagu Baru Twice Puncaki Tangga Lagu ITunes di 31 Negara

SETELAH dirilis pada 1 Oktober lalu, The Feels, singel bahasa Inggris pertama Twice telah menduduki puncak tangga lagu iTunes di beberapa negara.

Lagu The Feels pertama kali naik ke puncak di Vietnam, diikuti oleh Thailand, Arab Saudi, Taiwan, dan Ekuador,

The Feels telah mendominasi di 31 negara berbeda, memecahkan rekor mereka sendiri.

Baca juga: Kylie Minogue akan Rilis Ulang Fever di Peringatan 20 Tahun Album Itu

Karena ini adalah debut resmi Twice di Amerika Serikat (AS), The Feels melakukan debut di posisi 53 di iTunes di AS, hanya dua jam setelah dirilis, dan terus meningkat hingga mencapai posisi 3, posisi tertinggi grup K-pop tersebut.

The Feels'memuncak di posisi 4 di iTunes Kanada dan posisi 3 di iTunes UK, menjadi lagu dengan charting tertinggi di kedua negara.

Lagu ini juga melakukan debut di Worldwide iTunes Song Chart di urutan keempat. (OL-1)