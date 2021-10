Running Man akan Hadir di Disney+, Yoo Jae Suk Dipastikan Absen

BERDASARKAN laporan sejumlah media massa, Disney+ Korea telah bermitra dengan SBS untuk meluncurkan spin-off untuk program variety Running Man. Seri spin-off baru itu akan diberi nama Running Man: The One Have Fun is Above the One Running.

Namun, salah satu pemain utama Running Man, Yoo Jae Suk, dipastikan tidak akan bergabung dalam serial variety tersebut.

Acara ini dilaporkan akan menampilkan beberapa, tetapi tidak semua pemeran Running Man saat ini.

Pakar industri percaya Disney+ berharap mengamankan posisinya di pasar kompetitif di Korea Selatan (Korsel) dengan memanfaatkan taktik yang sama yang digunakan platform yang sudah ada. Tujuan mereka adalah menargetkan audiens Asia dengan konten asli yang berasal dari Running Man. (OL-1)