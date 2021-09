Hwasa Mamamoo Bersiap untuk Comeback Solo

PADA Rabu (29/9), Sports Chosun melaporkan personel Mamamoo, Hwasa, sedang mempersiapkan comeback solo dan akan merilis album barunya dalam tahun ini.

Menyusul laporan tersebut, sebuah sumber dari RBW berbagi dengan YTN Star, “Hwasa terus mengerjakan album solonya. Tetapi waktu pasti perilisannya belum diputuskan dan kami akan membagikan pengumuman di masa mendatang setelah diputuskan.”

Hwasa merilis single debut solonya Twit, Februari 2019 lalu dan comeback solo terbarunya dengan Maria pada Juni 2020, menjadikan perilisan solonya yang akan datang sebagai yang pertama dalam lebih dari satu tahun.

Hwasa telah menerima banyak dukungan dari publik untuk penampilannya di variety show Home Alone.

Pada 16 September lalu, Hwasa bersama Mamamoo telah merilis album kompilasi terbaik bertajuk, I SAY MAMAMOO: THE BEST.

Album yang berisikan 23 lagu itu terdiri dari beberapa lagu lawas Mamamoo.

“Meski berisi lagu lama, kami selalu berpikir bahwa album ini terasa baru. Aku bahkan merekam ulang banyak bagian dalam lagu-lagu kami karena warna suaraku berubah sejak debut. Dari situ aku tahu, kalau teknik bernyanyiku semakin matang,” ujar Hwasa. (OL-1)