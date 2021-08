Jonny Weldon Perankan Samwell di House of the Dragon

AKTOR Jonny Weldon akan bergabung dengan serial House of the Dragon sebagai Samwell.

Para pengguna Reddit telah mengungkap bahwa sang aktor akan bergabung dalam serial House of the Dragon dan akan berperan sebagai Samwell.

Samwell di serial House of the Dragom tidak ada hubungannya dengan Samwell Tarly dari serial Game of Thrones.

Satu-satunya Samwell, yang terpikirkan saat membicarakan tentang House of the Dragon adalah Samwell Blackwood dari House Blackwood di Riverlands ketika perang saudara yang dikenal sebagai Dance of the Dragons pecah.

Samwell Blackwood, yang pernah bertarung (dan kalah) dalam duel demi mendapatkan Rhaenyra ketika mereka masih muda, menyatakan diri untuk Rhaenyra, dan dengan cepat melawan House Bracken, yang merupakan rival lama dari House Blackwood.

Putra Samwell, Benjicot dan saudara perempuannya Alysanne memiliki peran yang lebih besar dalam cerita daripada Samwell, tetapi kita belum tahu siapa (jika ada) yang memainkannya.

Bisa dibilang peran dari Samwell dalam cerita tersebut cukup kecil. Walaupun begitu, laman daring winter is coming merasa bahwa hal ini merupakan hal yang baik karena membuktikan bahwa acara tersebut juga akan menaruh perhatian kepada hal-hal detail kecil. (OL-1)