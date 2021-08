Happier Than Ever Puncaki Tangga Lagu Australia

DILANSIR dari situs billboard, lagu Happier Than Ever milik Billie Eilish menduduki posisi puncak tangga lagu Australia.

Happier Than Ever memulai debut awalnya dengan menduduki peringkat No 1 di chart ARIA.

Sebelum Happier Than Ever, beberapa lagun Eilish pada 2019, yaitu When We All Fall Asleep dan Where Do We Go juga telah mencatat delapan minggu bertengger di puncak ARIA Albums Chart dan mengakhiri tahun sebagai LP terlaris di negara itu.

Dampak Eilish terasa di kedua chart utama. Lima lagu dari Happier Than Ever debut di ARIA Singles Chart minggu ini.

Semenjak dirilis pada 30 Juli lalu, video musik dari Happier Than Ever di YouTube juga telah memperoleh lebih dari 22 juta views dan 1.3 juta likes.

Pada awal perilisan pada 30 Juli, lima lagu dari album Happier Than Ever juga menduduki posisi 10 besar di tangga lagu US, dengan Happier Than Ever menduduki peringkat ke-4, Getting Older menduduki peringkat ke-6, Oxytocin menduduki peringkat ke-8, Billie Bossa Nova di peringkat ke-9, dan I Didn’t Change My Number menduduki peringkat ke-10. (OL-1)