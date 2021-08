Bautista Sebut Drax Mengubah Hidupnya

AKTOR Amerika Serikat Dave Bautista menjelaskan bahwa peran yang dia dapatkan di Guardians of the Galaxy, Drax telah mengubah hidupnya secara keseluruhan.

Ketika Anda melihat seseorang yang sukses layaknya Bautista, yang pernah berkarier di dunia gulat profesional, menjadi bagian dari MCU dan juga muncul di banyak film seperti Dune, Army of The Dead, dan Knives Out 2, nampaknya sulit untuk membayangkan dia menjadi seseorang yang pernah berjuang melalui masa-masa keuangan yang sulit.

Namun, Bautista akan menjadi orang pertama yang mengatakan bahwa hidupnya sebelum mendapatkan peran Drax, sama sekali tidak secerah sekarang. Hal itu juga bisa menjadi pengingat bagi semua orang bahwa mereka yang bahkan terlihat memiliki kehidupan yang solid, tidak selalu berada dalam posisi itu.

Bautista sekarang menjadi nama besar berkat perannya sebagai Drax the Destroyer di Guardians of the Galaxy dan mendapatkan pengikut lainnya dalam film aksi horor Army of The Dead di Netflix.

Tetapi, seperti yang dia jelaskan dalam wawancara baru-baru ini dengan IGN seperti dilansir situs movieweb, ketenaran dan kekayaan adalah hal baru baginya dan dia memiliki banyak kesulitan keuangan sebelum tiba-tiba naik menjadi bintang.

"Agar orang-orang benar-benar memahami betapa hidup saya telah berubah, mereka harus memahami dari mana saya berasal, apa yang saya alami ketika saya bergulat, apa yang saya tinggalkan untuk mengambil kesempatan berakting," katanya.

Dia melanjutkan, "Ketika saya mendapat peran Drax di Guardians, saya hampir tidak bekerja dalam tiga tahun. Jadi saya benar-benar meninggalkan gulat dan saya bisa kembali dengan ekor saya di antara kedua kaki saya, tetapi saya masih [akan] memilikinya. hanya terjebak di tempat yang saya tidak akan pernah melangkah lebih jauh, tetapi saya hanya mengambil kesempatan. Dan saat saya dicasting, tidak hanya karena saya bangkrut tapi semuanya berubah. Dan saat saya mengatakan bahwa saya bangkrut maksudnya, rumah saya telah diambil alih, saya tidak memiliki apapun. Saya menjual semua barang saya yang pernah saya dapatkan dari hasil bergulat saya. Saya memiliki masalah dengan IRS. Saya telah kehilangan segalanya.”

“Jadi Drax tidak hanya mengubah karier saya. Itu benar-benar mengubah seluruh jalur hidup saya. Hidup saya menjadi lebih baik dan saya menjadi lebih sukses,” ujar Bautista tentang perannya sebagai Drax.

Bautista juga mengaku, beberapa tahun sebelum mendapatkan peran Drax, dia harus meminjam uang untuk membayar makan, membayar sewa, bahkan dia juga perlu meminjam uang untuk membelikan hadiah Natal untuk anak-anaknya. (OL-1)