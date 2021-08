Serial HBO Asia, On The Job, Diputar di Festival Film Venice

WARNER Media, Rabu (28/7), mengumumkan mengenai On The Job, serial HBO Asia Original terbaru dari Filipina. Serial thriller kriminal yang seru itu akan hadir enam bagian dengan durasi satu jam dan akan tayang perdana secara global dan eksklusif di HBO GO, September mendatang.

Terinspirasi oleh kisah nyata, episode serial ini terpilih untuk diputar di ajang bergengsi 78th Venice Film Festival. Film itu menjadi satu-satunya film asal Asia di antara 21 film internasional pada Kompetisi di Venezia ke-78 yang berlangsung tahun ini.

Serial ini mengisahkan seputar sindikat kriminal yang membebaskan narapidana penjara kontrak secara sementara untuk melakukan pembunuhan politik bagi mereka yang tengah berkuasa, kecuali sindikat yang dijalankan oleh para politisi.

Baca juga: Kisah Romantis Penuh Misteri di The Great Shaman Ga Doo-shim

Serial ini juga menyoroti keruwetan di dunia nyata terkait berita bohong dan bagaiman mudahnya kebenaran dapat dibangun dan disebarluaskan ke masyarakat luas pada era informasi saat ini.

Diciptakan dan disutradarai Erik Matti, serial dalam Bahasa Inggris dan Filipina ini difilmkan di Filipina dan dibintangi Joel Torre, John Arcilla, Piolo Pascual, Dennis Trillo, Gerald Anderson, Joey Marquez, Dante Rivero, Christopher De Leon, dan Lotlot De Leon.

Sementara dua episode pertama dari serial ini ditampilkan sebagai bagian dari Director's Fortnight di Cannes Film Festival pada 2013, yang mendapatkan tepuk tangan meriah, episode yang ada di HBO GO merupakan hasil pembuatan ulang dan menyertakan konten eksklusif yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Diproduksi oleh Reality MM Studios dan Globe Studios, On the Job ditulis oleh Michiko Yamamoto dan Erik Matti dengan executive producer Ronald "Dondon" Monteverde, Erik Matti, Joe Caliro dan Quark Henares. (RO/OL-1)