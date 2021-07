Kisah Romantis Penuh Misteri di The Great Shaman Ga Doo-shim

DRAMA Korea terbaru dari Kim Sae-ron dan Nam Da-reum yang berjudul "The Great Shaman Ga Doo-shim sudah bisa disaksikan melalui iQiyi, serial ini diklaim memiliki plot yang unik.

Drama bergenre romantis ini dibumbui dengan kisah misteri dan fantasi. Ceritanya tentang dua siswa sekolah menengah yang terlibat dalam serangkaian insiden misterius.

Sutradara Park Ho-jin dan para pemain yang terdiri dari Kim Sae-ron, Nam Da-reum, Moon Sung-keun, Yoo Seon-ho, dan Bae Hae-sun menceritakan pengalaman mereka selama proses syuting.

Nam Da-reum biasanya dikenal sebagai pemeran versi muda dari karakter utama di banyak drama Korea, ini pertama kali menjadi pemeran utama. Selain itu, "The Great Shaman Ga Doo-shim" juga merupakan drama pertama Kim Sae-ron setelah dua tahun vakum dari dunia hiburan sejak membintangi film "The Man from Nowhere".

Menurut Park Ho-jin, walaupun drama ini bercerita tentang hantu dan berunsur misteri, alur ceritanya akan lebih fokus pada rasa kemanusiaan dan pengalaman remaja yang sedang beranjak dewasa.

"Akan ada kemungkinan untuk season dua, karena di season pertama drama ini menceritakan kehidupan siswa SMA, jadi sangat mungkin ceritanya bisa berkembang dengan masalah yang lebih kompleks kedepannya. Jika penonton menyukai season pertama, saya akan dengan senang hati memproduksi season berikutnya," ujar Park Ho-jin dalam keterangan resminya dikutip pada Sabtu.

Hubungan antara Kim Sae-ron dan Nam Da-reum terlihat begitu alami dan realistis dalam drama ini. Adegan berpelukan keduanya di trailer saja berhasil menyentuh hati sang sutradara.

"Adegan berpelukan itulah yang membuat mereka semakin dekat. Chemistry mereka berdua yang sangat natural, membuat saya dan para kru jadi semakin optimis dalam proses syuting drama ini," kata Park Ho-jin.

Berperan sebagai siswa SMA, Kim Sae-ron merasa sangat nyaman menggunakan seragam sekolah, ia juga mengatakan, "Padahal serial ini bergenre fantasi, tapi saya bisa merasakan sisi emosional dan kemanusiaannya. Dari pertama kali baca naskah saya langsung tertarik dan setuju untuk memerankan karakter Ga Doo-shim."

Sebaliknya, Nam Da-reum malah mengaku sempat gugup karena ini adalah drama pertamanya sebagai pemeran utama dan harus beradu akting dengan Kim Sae-ron yang lebih tua darinya.

"Kim Sae-ron sangat memperhatikan saya. Karena sama-sama telah berakting sejak kecil, kami sering berbagi mengenai pengalaman dan kekhawatiran yang kami rasakan di lokasi syuting,"

Selain itu, Yoo Seon-ho yang naik daun setelah reality show "Produce 101" juga ikut membintangi drama ini sebagai Hyun-so. Kali ini Seon-ho akan tampil sebagai hantu, ia sampai meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mempelajari karakter hantu pada drama yang lain agar bisa tampil maksimal.

Seon-ho juga berani mengubah penampilannya, bleaching rambut hingga empat kali, hingga menggunakan banyak darah buatan selama proses syuting.

"The Great Shaman Ga Doo-shim" bercerita tentang Ga Doo-shim (Kim Sae-ron) yang berusia 18 tahun ingin hidup sebagai siswi SMA biasa, namun ia terlahir dengan nasib menjadi seorang dukun.

Sementara itu, Na Woo-so (Nam Da-reum) adalah siswa SMA dengan kehidupan hampir sempurna, berasal dari keluarga kaya, memiliki penampilan menarik, dan berprestasi di sekolah.

Ketika Doo-shim tiba-tiba muncul dalam hidupnya, Woo-so mendapatkan kemampuan untuk melihat roh jahat, dan keduanya pun terjerat ke dalam berbagai kejadian misterius yang harus mereka lewati bersama-sama.

"The Great Shaman Ga Doo-shim" tayang setiap hari Jumat mulai tanggal 30 Juli 2021 pukul 18:00 WIB di aplikasi iQiyi dan website iQ.com. (Ant/OL-13)

