Lagu Karya Adik Paul McCartney Pernah Kalahkan The Beatles

PETER McCartney, adik Paul McCartney, yang dikenal sebagai Mike McGear, memiliki satu momen gemilang, kala lagu ciptaannya, Lily the Pink, meraih sukses besar pada 1968.

Lagu itu sukses menduduki posisi teratas di tangga lagu Inggris selama empat minggu selama Natal dan merayakan prestasi serupa di Australia dan Irlandia.

Di seluruh Eropa, orang-orang menyukai lagu itu juga, bahkan terjual lebih banyak dari beberapa single komersial The Beatles.

Baca juga: Lagunya Dinyanyikan Jungkook BTS, Seori Ucapkan Terima Kasih

Lagu itu didasarkan pada lagu rakyat lama yang berjudul The Ballad of Lydia Pinkham.

Pada saat The Beatles pertama kali menjadi besar, McGear telah bekerja sebagai penata rambut magang.

Selain lagu Natal nomor satu Lilly the Pink, McGear juga mencetak sejumlah hits lainnya bersama The Scaffold, termasuk Thank U Very Much dan Gin Gan Goolie. (OL-1)