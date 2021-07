Jennie Blackpink Pecahkan Rekor lewat Solo

JENNIE Blackpink lagi-lagi mencetak rekor baru sebagai musisi solo lewat lagunya yang bertajuk Solo setelah lagu itu melampaui 300 juta streaming di Spotify. Hal itu diungkapkan agensi yang menaungi Blackpink, YG Entertainment, pekan lalu.

Dilansir dari situs the star, ini merupakan pertama kalinya lagu solo K-pop mencapai prestasi itu.

Lagu Solo dirilis pada November 2018 sebagai proyek solo pertama personel Blackpink. Tidak hanya memborong posisi utama di chart musik Korea Selatan (Korsel), lagu tersebut juga menduduki posisi puncak chart lagu iTunes di 40 wilayah.

Jennie menjadi musisi perempuan K-pop pertama yang menduduki puncak tangga lagu iTunes di seluruh dunia dan mencapai kedudukan di 10 besar di tangga lagu iTunes di AS.

Grup tersebut memiliki total 16 lagu dengan lebih dari 100 juta streaming di Spotify. Angka tersebut termasuk dari lagu Solo milik Jennie dan juga On The Ground milik Rose.

Sementara itu, video musik How You Like That telah meraup hingga 900 juta tampilan di YouTube minggu lalu. Hal itu membuat How You Like That menjadi video kelima dari grup tersebut yang mencapai posisi itu. (OL-1)