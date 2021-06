Saran Monolog Mackie Gagal Tayang di Serial Marvel

BINTANG serial Marvel The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie, mengungkapkan bahwa komen tentang “Make America Great Again” gagal ditampilkan dalam serial itu.

Mackie mengabarkan bahwa beberapa saran yang ingin ia masukkan ke monolog episode terakhir gagal ditayangkan.

Dengan beberapa gerakan protes yang terjadi pada 2020, sepertinya Mackie ingin memberitahukan kepada para penonton bahwa Amerika Serikat (AS) berisikan berbagai orang dari berbagai macam ras dan warna kulit yang berbeda dan jika mereka ingin membuat AS hebat kembali, mereka harus bersatu tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

Karena mereka semua sama-sama orang AS, tidak peduli walaupun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda beda, mereka tetaplah orang AS.

“Dengan semua protes dan banyak hal yang terjadi pada 2020, jumlah orang kulit coklat sama banyaknya dengan orang kulit hitam dan orang kulit putih sama banyaknya dengan orang Asia. Semua orang, semua orang di negara ini ingin melihat perubahan, dan monolog itu menyampaikannya dengan cara yang indah.” ujar Mackie dilansir dari situs variety.

“Satu hal yang ingin aku tampilkan di monolog yang telah ditembak jatuh, adalah ‘Buat Amerika hebat lagi’ ini harus dilakukan oleh orang Amerika dan tidak peduli apapun ras, agama, warna atau sexuality kalian, kalian adalah orang Amerika. Dan itulah yang menurut saya digambarkan oleh Captain America yang baru,“ pungkasnya. (OL-1)