Penyanyi Lagu Raindrops Keep Fallin' on My Head Tutup Usia

PENYANYI Amerika Serikat (AS) BJ Thomas, yang terkenal lewat lagu Raindrops Keep Fallin' on My Head, meninggal dunia di usia 78 tahun.

Thomas meninggal dunia di Arlington, Texas, Sabtu (29/5), setelah didiagnosa menderita kanker paru-paru.

Thomas memenangkan lima penghargaan Grammy antara 1977 dan 1981.

Dia pertama kali mencuri perhatian publik pada 1966 setelah mendaur ulang lagu Hank Williams I'm So Lonesome I Could Cry.

Dua tahun kemudian, dia menelurkan lagu Hooked on a Feeling, yang sukses masuk dalam top 10 di daftar Billboard Hot 100.

Namun, prestasi tertingginya adalah lewat lagu Raindrops, yang merupakan soundtrack film Butch Cassidy and the Sundance Kid, yang dibintangi Robert Redford dan Paul Newman.

Lagu yang ditulis oleh Burt Bacharach dan Hal David itu mengantarkan Thomas meraih Piala Oscar. Saat ini, lagu itu telah digunakan di puluhan film.

Thomas sempat berjuang melawan ketergantungan obat dan alkohol pada 1970-an sebelum bangkit dan menjadi evangelis Kristen pada 1976.

Dia kemudian mencemplungkan diri di musik gospel dan album Home Where I Belong, yang dirilis pada 1976, sukses terjual lebih dari 1 juta kopi.

Maret lalu, Thomas mengungkapkan dirinya didiagnosa menderita kanker paru-paru stadium lanjut. (AFP/OL-1)