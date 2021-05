Film Hari yang Dijanjikan Terinspirasi dari Pandemi Covid-19

TERINSPIRASI dari masa pandemi covid-19, sutradara Fajar Bustomi menghadirkan sebuah film drama berjudul Hari yang Dijanjikan.

Diproduksi Klik Film Production, film ini bercerita tentang keluarga yang mengalami kesulitan finansial akibat pandemi.

Fajar mengatakan kisah dari film Hari yang Dijanjikan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini.

"Situasi ini dekat sekali. Film ini akan jadi sejarah karena enggak semua orang pernah mengalami masa covid-19 seperti yang kita alami sekarang," kata Fajar dalam rilis resmi yang dikutip, Rabu (12/5).

Hari yang Dijanjikan dibintangi Vino G Bastian yang memerankan sosok seorang ayah.

Vino mengaku menerima tawaran ini karena cerita dalam film tersebut bisa mewakili perasaan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

"Ini situasinya dekat banget sama kita dan setiap yang nonton pasti akan merasa ini saya banget atau ini teman saya banget. Film ini adalah sebuah penanda zaman dan sejarah. Buat saya, terlibat di sini adalah satu kesempatan yang luar biasa," ujar Vino.

Hari yang Dijanjikan bercerita tentang Puji (Vino G Bastian), seorang ayah yang terkena PHK akibat perusahaannya tidak mampu bertahan di tengah pandemi covid-19.

Kondisi itu membuatnya kesulitan memenuhi janji kepada penagih utang dan janji kepada anaknya. Ia pun mengalami berbagai cobaan untuk bisa keluar dari masalah tersebut.

Selain Vino G Bastian, Hari yang Dijanjikan juga menampilkan Aqla Artalidia, Graciela Abigail, Ence Bagus, Kemal Palevi, dan lainnya. Film ini tayang mulai 12 Mei 2021 di Klik Film. (Ant/OL-1)