Film Let Them All Talk akan Tayang di HBO

DISUTRADARAI pemenang Academy Award Steven Soderbergh, HBO Max Original menghadirkan film Let Them All Talk yang menampilkan bintang-bintang seperti Meryl Streep, Candice Bergen, Gemma Chan, Lucas Hedges dan Dianne Wiest.

Let Them All Talk, yang akan tayang pada 22 Mei pukul 8.00 WIB eksklusif di HBO GO dan HBO, bercerita tentang penulis terkenal (Streep) yang berlayar bersama sahabat lamanya (Bergen dan Wiest) untuk bersenang-senang dan menyembuhkan luka lama. Keponakannya (Hedges) turut serta untuk berdebat dengan para perempuan tersebut, juga agen publikasi barunya (Chan).

Pemenang Piala Oscar, Emmy, dan Golden Globe, Meryl Streep, berperan sebagai novelis dengan pendapatan pajak tinggi, Alice Hughes, yang kesuksesan kariernya membuat dirinya menjadi sosok asing bagi sahabat-sahabat lamanya. Ia mencoba memperbaiki persahabatan dengan teman-teman kuliahnya itu.

Pemenang Emmy dan nominator Oscar Candice Bergen berperan sebagai Roberta, yang menerima undangan Alice sebagai kompensasi terhadap novel terlaris yang dibuat Alice tentang hidupnya.

Pemenang Oscar, Emmy, dan Golden Globe Dianne Wiest memerankan tokoh Susan, yang bekerja dengan para perempuan dalam penjara dan nampaknya paling diplomatis dan sensitif di grup itu.

Ketika para perempuan itu mengenang dan mengungkapkan keluh-kesah lama dengan gaya nyinyir, Alice menyimpan keraguan yang sangat dalam tentang naskah berikutnya yang ditunggu-tunggu dan memuat detail kehidupan pribadinya di dalam hatinya.

Nominator Oscar dan Golden Globe Lucas Hedges berperan sebagai keponakan Alice yang aneh dan baik, Tyler, yang sangat mencintai dan menghormati bibinya, yang kini berperan sebagai orangtua dalam kehidupannya.

Ia menjadi akrab dengan agen publikasi bibinya, Karen, diperankan oleh nominator SAG Award Gemma Chan, yang menyelinap ke kapal tersebut untuk berdiskusi dengan kliennya.

Karena karier Karen tengah terancam, ia mengandalkan Tyler yang tengah naksir untuk membantu menggali informasi tentang buku berikut dari kliennya. (RO/OL-1)