Kolaborasi Raisa-Kamengski, Antara Musik dan Parodi

PENYANYI Raisa akan kembali meluncurkan karya baru yang digagas bersama Kamengski. Keduanya mencoba menggabungkan dua dunia yang berbeda, musik dan parodi dalam bentuk kaos atau T-shirt dengan gambar-gambar nyeleneh.

Kolaborasi ini melahirkan tiga T-shirt dengan desain yang cukup unik. Misalkan T-shirt dengan gambar Raisa apabila mengambil jalan sebagai musisi metal atau Raisa menjadi musisi hiphop. Kamengski mengambil elemen dari dua genre musik tersebut kemudian digabungkan ke image Raisa.

Mulai Selasa (4/5), dua produk kolaborasi Raisa dan Kamengski sudah bisa dibeli di official store JUNI Goods (@juni_goods) dan Kamengski (@kamengski) dengan harga Rp200 ribu untuk T-shirt short sleeve dan Rp230 ribu untuk long sleeve.

T-Shirt bergambar Raisa

Sementara itu, satu desain yaitu Raisa dan teka-teki silang, yang terinspirasi dari lagu Teka-Teki akan tersedia setelah Hari Raya Idul Fitri.

Di sisi lain, Raisa menjanjikan para penggemarnya, YourRaisa, bahwa dirinya akan segera merilis album terbarunya pada pertengahan tahun ini.

"Enggak akan lama lagi albumnya rilis. Tapi pokoknya anggap aja pertengahan tahun ini. I'm gonna drop something," kata Raisa dalam jumpa pers virtual, beberapa waktu lalu.

Istri dari Hamish Daud itu mengungkapkan dirinya sudah bergelut dengan pembuatan album ini sejak tahun lalu. Ia mengaku juga lebih banyak mengeksplorasi sisi lain dari dirinya maupun musikalitasnya.

Raisa belakangan ini juga baru saja merilis single bertajuk 'Kutukan (Cinta Pertama)' yang menampilkan citra yang lebih segar dan playful.

"Lagu ini segar dan kayaknya kalau masuk ke radio mungkin bisa enrich gitu, instead of another ballad dari Raisa, lagu ini bisa lebih fresh lah, dan juga untuk mempersiapkan album aku nanti sebagai pembukanya," pungkasnya.(Ant/OL-5)