Pembuatan Film The Flash Mulai Berlangsung di London

PRODUKSI film The Flash yang sangat ditunggu-tunggu telah dimulai. Pada Jumat (16/4), Deadline melaporkan bahwa pembuat film The Flash and It, tim kakak dan adik Andy Muschietti dan Barbara Muschietti, telah membentuk perusahaan produksi, Double Dream.

Dalam laporan tersebut disebutkan status film The Flash tercatat sedang diproduksi di London. Ini sejalan dengan laporan sebelumnya bahwa pembuatan film The Flash akan dimulai April di Warner Bros Studios Leavesden. Barbara, yang berperan sebagai produser film tersebut, sebelumnya membagikan foto di media sosial pada Februari lalu di luar salah satu soundstage dengan judul Kesenangan ada di dalam.

Itu merupakan perkembangan terbaru dari film The Flash yang diperankan Ezra Miller. Awal pekan ini dilaporkan bahwa Supervisor VFX di film Justice League Zack Snyder dan Godzilla vs Kong, John DJ Desjardin, telah bergabung dalam The Flash. Ia mengungkapkan keterlibatannya dalam wawancara baru-baru ini dengan situs The Art of VFX.

Film The Flash yang akan datang menampilkan Miller mengulangi perannya sebagai Barry Allen/The Flash. Film ini juga diharapkan dapat melihat kembalinya Ben Affleck dan Micheal Keaton sebagai dua Batman serta Iris West oleh Kiersey Clemons. Sasha Calle sebelumnya diberitakan berperan sebagai Kara Zor-El/Supergirl. Ian Loh berperan sebagai Barry Allen muda dan Saoirse-Monica Jackson dan Rudy Mancuso keduanya akan memainkan peran yang saat ini belum diketahui. Andy Muschietti menyutradarai naskah dari Christina Hodson yang sebelumnya ada di film Birds of Prey.

"Film ini menyajikan cerita yang menyiratkan alam semesta yang bersatu dari semua iterasi sinematik yang pernah kita lihat sebelumnya," kata Muschietti dalam wawancara sebelumnya. "Semua yang anda lihat dan segala sesuatu yang akan anda lihat berada dalam multiverse terpadu yang sama. "

"Yang membuat saya terpikat dari The Flash yaitu drama manusia di dalamnya. Perasaan dan emosi manusia yang bermain dalam drama [itu]. Ini akan menyenangkan juga. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa akan ada (elemen di dalamnya) horor. Sungguh, tapi ini adalah kisah manusia yang indah."

The Flash akan tayang di bioskop pada 4 November 2022. (Comicbook.com/OL-14)