Ron Livingston Gantikan Peran Billy Crudup di Film The Flash

RON Livingston akan berakting dalam film The Flash. Ia memerankan ayah pahlawan super asal DC The Flash yaitu Henry Allen.

Dia menggantikan Billy Crudup yang baru-baru ini keluar dari peran tersebut karena konflik penjadwalan untuk drama Apple TV Plus The Morning Show. Produksi untuk The Flash telah ditunda karena pandemi dan diperkirakan akan dimulai tahun ini.

Ian Loh juga bergabung sebagai Barry Allen muda. Bintang Derry Girls Saoirse-Monica Jackson dan selebgram Rudy Mancuso melengkapi daftar panggilan dengan peran yang dirahasiakan.

The Flash dibintangi Ezra Miller sebagai Scarlet Speedster yang dikenal sebagai Barry Allen. Film Warner Bros yang akan datang ini dijadwalkan rilis di bioskop pada 4 November 2022 menandai petualangan mandiri pertama untuk Flash. Karakternya sebelumnya muncul di Justice League dan Batman v Superman: Dawn of Justice.

Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, aktris Y Tu Mama Tambien Maribel Verdu akan memerankan ibu dari Barry Allen. Meskipun sedikit yang diketahui tentang plotnya, dia diharapkan memainkan peran kunci dalam petualangan buku komik.

Pemerannya juga termasuk Ben Affleck sebagai Batman dan Michael Keaton sebagai Batman (dari dimensi lain). Sasha Calle yang terkenal di The Young and the Restless baru-baru ini dipilih menjadi Supergirl. Kiersey Clemons sebagai Iris West sebagai orang yang dicintai Flash.

Sutradara It Andy Muschietti mengambil tugas pembuatan film The Flash. Christina Hodson, yang menulis spin-off Transformers, Bumblebee, dan Birds of Prey telah menulis versi terbaru dari skenario tersebut.

Livingston, yang terkenal karena memerankan Peter Gibbons dalam komedi satir 1999 Office Space, sebelumnya bekerja dengan Warner Bros di The Conjuring. Dia juga muncul di Adaptation, Loudermilk, dan Boardwalk Empire. (Variety/OL-14)