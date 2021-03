Pangeran Harry Terbiasa Bikin Sarapan Untuk Anaknya

KELUARNYA Pangeran Harry bersama istrinya Meghan Markle dari Istana Inggris sampai sekarang masih menjadi perhatian publik. Keduanya memilih tinggal di Kanada dan telah memiliki seorang pyrra bernama Archie Harrison Mountbatten Windsor yang kini genap berusai 1,5 tahun.

Dalam acara The Late Late Show with James Corden, Pangeran Harry mengungkapkan kegiatan sehari-harinya dan rencana membeli rumah di Los Angeles, Amerika Serikat.

"Saya banyak pertimbangan saat keluar dari Kerajaan Inggris. Saya tidak ingin keluarga saya menjadi sasaran media, seperti yang sudah terjadi selama ini. Saya lebih enak menjadi warga biasa," kata Harry kepada James Corden, saat keduanya naik bus tingkat keliling Los Angeles.

Dengan gaya khas Corden yang senang bercanda, ia menawarkan rumah mewah di Bel Air yang dikenal dalam film serial TV The Fresh Prince of Bel Air yang dibintangi Will Smith yang harganya selangit. Pangeran Harry malah membalas dengan minta izin si pemilik rumah, karena ingin meminjam toilet. Corden yang juga orang Inggris menyuguhkan teh Inggris sebagai bentuk nostalgia dengan Pangeran Harry. Minum teh menjadi kebiasaan warga Inggris sejak dulu sampai sekarang.

Sebagai kepala keluarga juga ayah untuk Archie, Harry selalu membuatkan sarapan untuk anaknya.

"Tiap pagi saat Archie minta sarapan, saya membuatkan waffle kesukaannya. Saya biasa membuat masakan sendiri," kata putra bungsu Pangeran Charles dan Putri Diana itu.

James Corden terkejut bahwa Harry terbiasa memasak sendiri menyiapkan sarapan dan lainnya.

"Ya memang dulu saya di kerajaan, semua sudah disediakan. Tapi sekarang saya melakukan semuanya sendiri. Dan Archie sangat suka waffle buatan saya," ungkapnya.

Kepiawaian Harry memasak setelah ia masuk sebagai tentara. Harry adaah seorang Cornet di resimen Blues and Royals dari pasukan Kavaleri Rumah Tangga Tentara Britania Raya. Meski sudah terpisah dari keluarga kerajaan, hubungan mereka tetap terjalin erat.

"Saya tetap berkomunikasi dengan keluarga di London. Saat zoom, kakek (Pangeran Charles) selalu mengajak bicara Archie. Saya juga sering berkomunikasi dengan kakak dan ayah," ungkapnya.

Pria kelahiran 15 September 1984 ini mendapat komentar positif dari para penonton acara James Corden. Banyak penonton yang menyebut sifat Pangeran Harry mirip mendiang ibunya Putri Diana.