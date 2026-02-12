Menuju Indonesia Fashion Week 2026, 170 Model Bersaing Jadi Ikon Resmi IFW

Ilustrasi(Dok. Icon Search IFW 2026)

PANGGUNG fesyen bergengsi Indonesia Fashion Week (IFW) 2026, mulai mencari talenta muda Indonesia berbakat untuk menjadi model. Sebanyak 170 semifinalis bersaing ketat untuk menjadi ikon resmi IFW 2026 melalui Icon Search IFW 2026.

Total lebih dari 500 pendaftar daring yang masuk selama sebulan terakhir, kemudian disaring menjadi 170 peserta untuk melaju ke tahap semifinalis dengan penjurian langsung yang digelar di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (12/2).

Bukan sekadar kontes modeling biasa, ajang bentukan Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia (APPMI) ini menjadi impian bagi para talenta muda untuk menjadi model profesional.

Mencari 6 Ikon Terpilih

Sebanyak 170 semifinalis yang hadir, dewan juri akan menyaring mereka menjadi Top 20. Lalu, disaring kembali menjadi enam model yaitu tiga model perempuan dan tiga model laki-laki, yang akan dinobatkan sebagai ikon resmi yang menjadi wajah Indonesia Fashion Week 2026 sepanjang tahun.

Batu Loncatan Karier di Dunia Hiburan

Presiden IFW 2026, Poppy Dharsono, menyebutkan bahwa ajang ini adalah gerbang pembuka karier. Banyak alumni Ikon IFW yang kini sukses melanglang buana menjadi model profesional, bintang film, hingga presenter.

"Kami mencari bibit untuk membangun industri mode Indonesia bersama. Networking itu berjalan, dan karier mereka berkembang dengan baik,” ungkap Poppy.

Ia juga menekankan bahwa IFW 2026 bukan sekadar ajang peragaan busana, melainkan misi besar untuk menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 285 juta jiwa, potensi pasar domestik adalah kekuatan utama yang ingin digarap oleh desainer-desainer APPMI.

Bagi kamu pencinta fesyen, Indonesia Fashion Week 2026 yang mengangkat kekayaan budaya Nusantara akan digelar pada 29 Juli - 2 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Selain melihat aksi para ikon terpilih di panggung peragaan busana IFW 2026, pengunjung akan disuguhi karya-karya busana menarik dari para desainer lokal. (H-2)