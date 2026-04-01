Hemat Solar Rp48 Triliun, Pemerintah Siapkan Implementasi B50

PEMERINTAH terus mematangkan implementasi kebijakan mandatori biodiesel 50% (B50) yang ditargetkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Program ini diyakini mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sekaligus menghemat anggaran negara.

Sekretaris Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian Energ8 dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harris, mengatakan kebijakan B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Dalam press conference (semalan) telah disampaikan bahwa kebijakan B50 atau penggunaan biodiesel dengan campuran 50% pada minyak solar akan diberlakukan mulai 1 Juli 2026. Ini diharapkan bisa menghemat penggunaan BBM solar sebesar 4 juta kiloliter dengan nilai sekitar Rp48 triliun,” ujarnya pada acara Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah masih melakukan tahap uji coba atau road test untuk memastikan kesiapan teknis implementasi di lapangan, khususnya di sektor transportasi.

“Persiapan penerapan B50 saat ini masih dalam pelaksanaan uji coba jalan, di mana ditargetkan pada Juni mendatang road test sudah rampung hingga 50 ribu kilometer,” jelasnya.

Hingga kini, uji coba telah mencapai lebih dari 30 ribu kilometer dengan hasil sementara yang dinilai positif. Salah satu indikator yang diamati adalah performa sistem filtrasi bahan bakar pada kendaraan.

“Dari hasil sementara, salah satu indikatornya adalah penggantian filter bahan bakar. Hasilnya sangat positif karena interval penggantian justru menjadi lebih panjang,” kata Harris.

Menurutnya, temuan tersebut memperkuat optimisme bahwa implementasi B50 secara teknis layak untuk diterapkan sesuai target waktu yang telah ditetapkan pemerintah. (Fal/P-3)