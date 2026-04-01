17th SATU Indonesia Awards 2026 Resmi Digelar, Mengusung Semangat “Terhubung dalam Aksi”

Semangat Astra Terpadu Untuk Indonesia Awards atau SATU Indonesia Awards kembali digelar dengan semangat baru. Tidak hanya menemukan anak muda inspiratif, tetapi memastikan setiap inisiatif yang lahir dapat terhubung, berkembang, dan memberikan dampak nyata yang lebih luas bagi masyarakat.

Dimulainya penyelenggaraan SATU Indonesia Awards ke-17 tahun ini ditandai dengan pelaksanaan kick-off pada Rabu (1/4) sebagai langkah awal dimulainya proses penjaringan terhadap lebih banyak generasi muda Indonesia yang memiliki inisiatif dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kick-off ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan semangat “Terhubung dalam Aksi” yang menjadi tema 17th SATU Indonesia Awards 2026.

“Melalui tema tersebut, Astra ingin menyampaikan bahwa kepedulian generasi muda perlu diwujudkan dalam kolaborasi dan aksi nyata agar dapat memberikan dampak yang lebih luas. Kami mendorong setiap inisiatif tidak berhenti sebagai ide, tetapi terus dikembangkan dan diimplementasikan secara berkelanjutan, termasuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa. Karena pada akhirnya, perubahan yang berkelanjutan lahir dari aksi yang saling terhubung dan diperkuat bersama untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Baca juga : Bukan Cuma Otomotif, Astra Bidik Sektor Mineral dan Perbankan Digital

Pada tahun ini, Astra memperkuat kolaborasi integrasi antara dua program kontribusi sosial unggulan Astra, yaitu SATU Indonesia Awards dan Desa Sejahtera Astra. Hingga saat ini, SATU Indonesia Awards telah melahirkan 792 generasi muda inspiratif yang berkontribusi di bidang Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, dan Teknologi. Sementara itu, Desa Sejahtera Astra telah membina 1.533 desa yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, Astra mendorong para penerima apresiasi SATU Indonesia Awards untuk berperan sebagai local champions dalam mendukung pengembangan Desa Sejahtera Astra, sehingga inisiatif yang lahir dari para penggerak perubahan dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

AstraTalks: 17th SATU Indonesia Awards 2026

Baca juga : Astra Siaga Lebaran 2026 Hadir di Jalur Strategis Mudik

Pelaksanaan Kick-Off 17th SATU Indonesia Awards 2026 juga menghadirkan bincang inspiratif AstraTalks dengan narasumber Juri 17th SATU Indonesia Awards 2026 sekaligus Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Nila Moeloek, Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards Tahun 2013 sekaligus Fasilitator Desa Sejahtera Astra Mekanira, Purbalingga, Jawa Tengah, Rizki Dwi Rahmawan, serta Head of Brand Communications Astra Yudha Prasetya. Diskusi tersebut diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak anak muda untuk berperan aktif dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2010, SATU Indonesia Awards terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Hingga tahun 2025, jumlah pendaftar telah mencapai 17.708 peserta. Dalam menjaring para pemuda-pemudi inspiratif bangsa, Astra kembali bekerjasama dengan Tempo, Antara, Kumparan, IDN Times dan Young On Top.

Dewan Juri 17th SATU Indonesia Awards 2026:

Prof. Nila Moeloek (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia)

Prof. Fasli Jalal (Rektor Universitas YARSI dan Guru Besar Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta)

Ir. Tri Mumpuni (Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan)

Onno W. Purbo, Ph.D. (Pakar Teknologi Informasi)

Arif Zulkifli (Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk)

Dian Sastrowardoyo (Pegiat Seni & Pendiri Yayasan Dian Sastrowardoyo)

Billy Boen (Founder Young On Top)

Raline Shah (Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital RI)

Diah Suran Febrianti (Head of Environment & Social Responsibility Astra)

Windy Riswantyo (Head of Corporate Communications Astra)

Syarat dan Ketentuan Penerima Apresiasi 17th SATU Indonesia Awards 2026:

Program diinisiasi oleh Individu atau kelompok.

Inisiator atau ketua kelompok maksimal berusia 35 tahun pada saat periode pendaftaran.

Inisiator atau ketua kelompok (satu orang) akan menjadi perwakilan atau representatif kegiatan dan tidak dapat digantikan.

Program harus orisinal.

Program tidak terafiliasi dengan perusahaan, yayasan, atau institusi apapun.

Program telah berlangsung minimal 1 tahun.

Program yang didaftarkan tidak pernah menerima manfaat dari Grup Astra.

Program yang didaftarkan belum pernah menerima penghargaan nasional/internasional.

Program yang didaftarkan memiliki potensi dan/atau kesiapan untuk direplikasi dan/atau dikembangkan ke dalam program Desa Sejahtera Astra.

Bukan merupakan karyawan Grup Astra dan Mitra SATU Indonesia Awards.

Dapat mendaftarkan diri sendiri atau orang lain yang memenuhi persyaratan SATU Indonesia Awards.

Para penerima apresiasi SATU Indonesia Awards berhak mendapatkan dana pembinaan senilai Rp65 juta, dan mendapatkan program mentoring dari Astra untuk memperkuat kepemimpinan dan keberlanjutan dari inisiatif mereka. Selanjutnya, inisiatif Penerima SATU Indonesia Awards diintegrasikan ke Desa Sejahtera Astra.

Semangat Astra yang senantiasa mencari generasi muda pembawa perubahan yang berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.