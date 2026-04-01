Laba Jamkrindo Syariah Melonjak 160 Persen di 2025

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang 2025, dengan pertumbuhan laba bersih yang signifikan di tengah dinamika industri penjaminan. Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp141,03 miliar, melonjak dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp54,11 miliar. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas strategi perusahaan dalam memperkuat kualitas bisnis serta pengelolaan risiko secara berkelanjutan.
Dari sisi neraca, total aset perusahaan tercatat mencapai Rp2,46 triliun, meningkat dari Rp2,41 triliun pada 2024. Sementara itu, ekuitas juga mengalami penguatan menjadi Rp1,41 triliun, yang menunjukkan struktur permodalan yang semakin solid.
Kinerja operasional turut mencatatkan perbaikan signifikan. Laba sebelum zakat dan pajak mencapai Rp168,37 miliar, meningkat tajam dari Rp54,13 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh pengelolaan portofolio penjaminan yang lebih selektif, peningkatan kualitas underwriting, serta optimalisasi pendapatan investasi.
Direktur Utama Jamkrindo Syariah, Hari Purnomo, menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam menjalankan transformasi bisnis serta penguatan tata kelola.
“Kinerja positif ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat fundamental perusahaan, baik melalui manajemen risiko, efisiensi operasional, maupun pengembangan bisnis yang lebih berkualitas. Kami optimistis tren ini akan terus berlanjut,” ujarnya.
Selain itu, perusahaan juga mencatatkan total penghasilan komprehensif sebesar Rp161,69 miliar, yang semakin memperkuat posisi keuangan secara keseluruhan.
Dari aspek kepatuhan, laporan keuangan tahun buku 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Perusahaan juga telah memenuhi ketentuan Gearing Ratio sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen menjaga kesehatan keuangan dan keberlanjutan usaha.
Ke depan, Jamkrindo Syariah berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM, serta memperluas kontribusi dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah nasional melalui layanan penjaminan yang profesional, amanah, dan kompetitif. (E-3)
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) mencatatkan penurunan volume penjualan sepanjang 2025, namun membukukan pertumbuhan laba bersih pada periode tersebut.
Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 Krakatau Steel sukses meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari auditor independen.
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp16,2 triliun sepanjang tahun buku 2025.
PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) mencatatkan pertumbuhan laba bersih signifikan sepanjang 2025.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp35,8 triliun di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepanjang 2025.
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), kembali meraih Juara 1 Penghargaan Annual Report Award (ARA) 2024 dalam kategori BUMN Non Go Publik Keuangan.
PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo), ikut berkontribusi dalam kolaborasi bersama Kejaksaan RI dan Pemerintah Provinsi Riau untuk menegakkan keadilan restoratif.
PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo ikut berkontribusi dalam kolaborasi bersama Kejaksaan RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk menegakkan keadilan restoratif.
PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo ikut berkontribusi dalam kolaborasi bersama Kejaksaan RI dan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menegakkan keadilan restoratif
