Deretan Air Kemasan Paling Populer di Asia, Aqua Satu Satunya Brand Dari RI

“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
AQUA menjadi satu-satunya air mineral yang masuk sebagai produk air kemasan atau botolan paling populer di Asia dan Asia Tenggara. Hal ini didorong oleh kebutuhan dasar masyarakat, harga yang terjangkau, serta ketersediaan produk yang luas di pasar ritel.
Mengutip data instagram @Seasia.stats, Aqua menjadi air kemasan paling populer di Indonesia. Seasia.stats mencatat bahwa kekuatan dominasi brand air minum dalam kemasan (AMDK) asli Indonesia ini menjadi alasan produk tersebut mencatatkan volume penjualan terbesar di Tanah Air.
Dominasi ini mencerminkan kuatnya preferensi konsumen terhadap air minum kemasan lokal sebagai pilihan utama konsumsi harian. Air minum kemasan dipilih karena dianggap kebutuhan esensial yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di berbagai negara ASEAN lain, kekuatan brand domestik juga tetap menonjol. Malaysia mengandalkan merek lokal Spritzer. Singapura dengan Dasani, merek Singha di Thailand, Wilkins di Filipina, dan La Vie di Vietnam.
Sedangkan, Korea Selatan memiliki Samdasoo, India dengan Bisleri, Tiongkok Cina dipimpin Nongfu Spring, merek Almarai di Arab Saudi, Erikli di Turki, dan Damavand di Iran. Semua produk lokal ini berhasil mempertahankan dominasi pasar melalui kombinasi harga kompetitif, jangkauan distribusi luas, dan tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi.
Meski demikian, preferensi konsumsi air kemasan tidak sepenuhnya seragam. Seperti Jepang dan Sri Lanka, penjualan air kemasan tidak didominasi oleh air mineral.
Penjualan air kemasan Jepang dominasi oleh minuman teh, terutama merek Oi Ocha yang mencerminkan budaya konsumsi teh yang kuat. Sementara itu, Pakistan dan Australia penjualan air kemasan dipimpin oleh merek global seperti Pepsi dan Coca-Cola.
Kasus unik terlihat di Sri Lanka, minuman tradisional Orange Barley produksi Elephant House tetap menjadi favorit nasional. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh budaya lokal terhadap pilihan konsumen.
Fenomena ini menunjukkan bahwa meski perusahaan global memiliki skala besar, kekuatan merek lokal tetap menjadi faktor utama dalam membentuk pasar minuman botolan di banyak negara Asia. Indonesia, melalui Aqua, menjadi contoh bagaimana brand nasional mampu bertahan dan memimpin di tengah kompetisi industri minuman regional yang semakin ketat. (E-1)
