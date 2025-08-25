Air Minum Biru Terus Ekspansi Gerai melalui Waralaba

Ilustrasi.(Freepik)

AIR Minum Biru terus mendorong ekspansi gerai di berbagai kota. Kini lebih dari 808 gerai tersebar melalui sistem waralaba yang profesional.

"Kami percaya masa depan industri air minum bergantung pada efisiensi, edukasi, dan berkelanjutan. Melalui program loyalti, ekspansi waralaba, dan komitmen terhadap standar ESG, kami berkomitmen terus memperluas dampak sosial sekaligus memperkuat model bisnis yang berkelanjutan,” ujar Yantje Wongso, Founder & CEO Air Minum Biru, dalam keterangan tertulis, Senin (25/8).

Pihaknya juga menawarkan kemudahan harga, yaitu 1/3 dari harga air minum dalam kemasan (AMDK) sejenis. Harga yang sangat murah ini bisa dicapai dengan menghapuskan biaya pengadaan galon dan distribusi produk dalam konsep usahanya, sehingga memberikan efisiensi biaya itu langsung kepada konsumen melalui harga yang sangat ekonomis dan efisien.

Terkait kualitas air minum, pihaknya memproses dan memurnikan air baku yang diambil dari sumber alami dengan menggunakan teknologi 100% ozon. Ozonisasi berfungsi sebagai disinfektan alami yang efektif membunuh bakteri dan virus sekaligus memperkaya air dengan oksigen aktif yang terlihat.

Ada pula program loyalti yaitu pelanggan yang mengisi ulang galon di Depo Air Minum Biru dapat mengumpulkan poin melalui aplikasinya. Poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan voucher undian untuk berpeluang memperoleh hadiah utama berupa motor Royal Enfield dan lainnya. (Ant/I-2)