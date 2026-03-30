Dari Handphone ke Billboard: Cheers Screen Tampilkan Pesan dan Fotomu di Videotron Braga

Prisma Advertising hadirkan Cheers Screen di Braga.(Dok. Prisma)

PRISMA Advertising kembali menghadirkan pengalaman interaktif di industri Out-of-Home (OOH) melalui inovasinya, Cheers Screen, yang berlangsung pada 15 dan 22 Maret 2026. Bukan teknologi baru, Cheers Screen merupakan salah satu solusi yang paling diminati brand karena kemampuannya menciptakan interaksi langsung dengan audiens.

Baca juga : Fotografer Ilegal, PKL, dan Pengamen Dilarang Masuk ke Jalan Braga saat Weekend

Berlokasi di kawasan Jalan Braga, tepatnya pada titik LED Braga, masyarakat kini dapat mengirimkan pesan serta foto langsung dari handphone mereka untuk ditampilkan di layar billboard. Caranya pun sederhana, cukup dengan memindai QR code yang tersedia, mengirimkan pesan, dan dalam hitungan waktu, konten tersebut akan muncul di layar kota.

Inovasi ini hadir berkolaborasi dengan AQUA dalam campaign bertajuk 'Teras Adem' yang berlangsung selama bulan Ramadan. Momentum ini dimanfaatkan untuk menghadirkan pengalaman yang lebih hangat dan personal, di mana masyarakat dapat saling menyapa, mengirim salam, hingga berbagi momen kebersamaan secara real-time.

Sebagai salah satu inovasi terlaris dari Prisma Advertising, Cheers Screen telah banyak digunakan oleh berbagai brand untuk meningkatkan engagement secara langsung di ruang publik. Konsepnya yang sederhana, scan dan kirim, membuat partisipasi audiens menjadi lebih mudah, sekaligus memperkuat koneksi emosional antara brand dan masyarakat.

Baca juga : Spoonful All Day Dining Hadirkan Promo All Day Brunch

Antusiasme warga pun terlihat dari beragam konten yang tampil di layar, mulai dari selfie hingga foto kebersamaan, yang semuanya membawa pesan positif bagi siapa pun yang melintas di kawasan Braga.

Melalui inovasi ini, Prisma Advertising kembali menegaskan posisinya sebagai pelopor dalam menghadirkan solusi OOH yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efektif dalam menciptakan interaksi nyata antara brand dan audiens.

Prisma Advertising mengajak brand dan pelaku bisnis untuk mengeksplorasi lebih lanjut potensi inovasi Cheers Screen dalam menciptakan pengalaman OOH yang interaktif dan berdampak. Kunjungi website resmi Prisma Advertising untuk mengetahui lebih banyak, atau hubungi call center di +628111-306-888 untuk konsultasi lebih lanjut. (RO/Z-10)