Harga Bensin Hari Ini 31 Maret 2026: Benarkah Ada Kenaikan BBM April 2026?

MASYARAKAT mulai memantau harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Harga bensin hari ini, Selasa, 31 Maret 2026, harga bensin di berbagai SPBU seperti Pertamina, Shell, dan BP-AKR masih mengikuti penyesuaian terakhir yang dilakukan pada awal bulan. Namun, isu mengenai kenaikan harga BBM April 2026 mulai mencuat di kalangan pelaku pasar dan pengguna kendaraan bermotor.

Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini 31 Maret 2026

Hingga hari ini, harga BBM subsidi maupun non-subsidi terpantau stabil di wilayah Jabodetabek. Berikut adalah rincian harga per liternya dalam Mata Uang Rupiah:

Jenis BBM Harga per Liter (Mata Uang Rupiah) Pertalite (Subsidi) Rp10.000 Pertamax Rp13.200 - Rp13.500* Pertamax Turbo Rp14.400 Dexlite Rp14.550 Pertamina Dex Rp15.100

*Harga dapat bervariasi tergantung pada wilayah/provinsi masing-masing.

Analisis Isu Kenaikan BBM April 2026

Mengapa muncul isu kenaikan harga per 1 April? Setidaknya ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kebijakan penyesuaian harga BBM bulanan di Indonesia pada tahun 2026 ini:

1. Harga Minyak Mentah Dunia (MOPS)

Sepanjang Maret 2026, harga minyak mentah internasional mengalami volatilitas akibat ketegangan geopolitik di beberapa kawasan penghasil minyak. Jika rata-rata harga minyak dunia berada di atas proyeksi APBN, maka penyesuaian pada BBM non-subsidi (Pertamax Series) hampir dipastikan akan terjadi.

2. Fluktuasi Mata Uang Rupiah

Nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dollar AS menjadi variabel krusial. Mengingat sebagian besar kebutuhan bensin nasional masih dipenuhi melalui impor, pelemahan Rupiah akan langsung berdampak pada biaya pokok pengadaan BBM.

3. Kebijakan Subsidi Tepat Sasaran

Pemerintah pada tahun 2026 semakin memperketat penggunaan Pertalite. Isu kenaikan bisa jadi bukan pada harga nominalnya, melainkan pada pembatasan kriteria kendaraan yang boleh mengonsumsi BBM subsidi, yang secara tidak langsung memaksa pengguna beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal.

Perbandingan Harga di SPBU Swasta (Shell & BP)

Bagi Anda pengguna BBM non-subsidi, membandingkan harga antar operator bisa menjadi langkah hemat. Per 31 Maret 2026, harga di Shell Super berada di kisaran Rp13.540, sementara BP 92 dibanderol Rp13.400 untuk wilayah Jakarta. Perubahan harga pada kompetitor swasta biasanya dilakukan serentak pada tanggal 1 setiap bulannya mengikuti harga pasar.

Tips Hemat BBM: Pastikan tekanan ban kendaraan Anda optimal dan lakukan servis rutin. Penggunaan BBM dengan RON yang sesuai rekomendasi pabrikan tidak hanya menjaga mesin tetap awet, tetapi juga mengoptimalkan konsumsi bahan bakar.

