Harga Bensin Hari Ini 31 Maret 2026: Benarkah Ada Kenaikan BBM April 2026?

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
MASYARAKAT mulai memantau harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Harga bensin hari ini, Selasa, 31 Maret 2026, harga bensin di berbagai SPBU seperti Pertamina, Shell, dan BP-AKR masih mengikuti penyesuaian terakhir yang dilakukan pada awal bulan. Namun, isu mengenai kenaikan harga BBM April 2026 mulai mencuat di kalangan pelaku pasar dan pengguna kendaraan bermotor.
Hingga hari ini, harga BBM subsidi maupun non-subsidi terpantau stabil di wilayah Jabodetabek. Berikut adalah rincian harga per liternya dalam Mata Uang Rupiah:
|Jenis BBM
|Harga per Liter (Mata Uang Rupiah)
|Pertalite (Subsidi)
|Rp10.000
|Pertamax
|Rp13.200 - Rp13.500*
|Pertamax Turbo
|Rp14.400
|Dexlite
|Rp14.550
|Pertamina Dex
|Rp15.100
*Harga dapat bervariasi tergantung pada wilayah/provinsi masing-masing.
Mengapa muncul isu kenaikan harga per 1 April? Setidaknya ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kebijakan penyesuaian harga BBM bulanan di Indonesia pada tahun 2026 ini:
Sepanjang Maret 2026, harga minyak mentah internasional mengalami volatilitas akibat ketegangan geopolitik di beberapa kawasan penghasil minyak. Jika rata-rata harga minyak dunia berada di atas proyeksi APBN, maka penyesuaian pada BBM non-subsidi (Pertamax Series) hampir dipastikan akan terjadi.
Nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dollar AS menjadi variabel krusial. Mengingat sebagian besar kebutuhan bensin nasional masih dipenuhi melalui impor, pelemahan Rupiah akan langsung berdampak pada biaya pokok pengadaan BBM.
Pemerintah pada tahun 2026 semakin memperketat penggunaan Pertalite. Isu kenaikan bisa jadi bukan pada harga nominalnya, melainkan pada pembatasan kriteria kendaraan yang boleh mengonsumsi BBM subsidi, yang secara tidak langsung memaksa pengguna beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal.
Bagi Anda pengguna BBM non-subsidi, membandingkan harga antar operator bisa menjadi langkah hemat. Per 31 Maret 2026, harga di Shell Super berada di kisaran Rp13.540, sementara BP 92 dibanderol Rp13.400 untuk wilayah Jakarta. Perubahan harga pada kompetitor swasta biasanya dilakukan serentak pada tanggal 1 setiap bulannya mengikuti harga pasar.
(H-4)
