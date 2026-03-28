Arus Balik Lebaran, Seluruh Fasilitas Tol Trans Sumatra Dioptimalkan

Ilustrasi

SEPANJANG masa arus balik Lebaran 2026, PT Hakaaston (HKA) memperkuat fokus operasional pada kelancaran transaksi dan kualitas pelayanan di seluruh ruas tol yang dikelolanya. Sebagai operator, HKA memastikan setiap aspek layanan mulai dari fungsi gardu tol hingga kesiagaan tim patroli berada dalam kondisi prima guna mencegah hambatan perjalanan bagi masyarakat.

Upaya ini merupakan wujud nyata kepedulian HKA dalam mengiringi perjalanan pemudik yang melintasi titik-titik vital di seluruh ruas tol kelolaan. HKA menyadari bahwa kenyamanan pengguna jalan sangat ditentukan oleh kesigapan petugas dalam merespons situasi di jalur serta keandalan fasilitas pendukung yang ada. Oleh karena itu, koordinasi intensif di setiap wilayah operasional terus ditingkatkan agar setiap arus kendaraan tetap mengalir lancar, sehingga masyarakat dapat menikmati pengalaman mudik yang menyenangkan.

Plt. Direktur Utama HKA, M. Rozi Rinjayadi, menegaskan komitmen timnya dalam mengawal mobilitas masyarakat selama masa mudik dan arus balik ini. Tugas utama HKA adalah menjadi pendukung utama kelancaran perjalanan melalui pemantauan data lalu lintas secara real-time guna memetakan lokasi sibuk secara akurat.

“Langkah ini memungkinkan penempatan personel tambahan dan unit Mobile Reader dilakukan secara sigap dengan fokus utama memastikan layanan di jalur maupun gerbang tidak menjadi kendala, demi memberikan kenyamanan bagi pemudik agar dapat selamat sampai di tujuan,” kata Rozi, Sabtu (28/3).

Dijelaskannya, pihaknya terus berjaga dan melakukan evaluasi layanan secara berkala di seluruh ruas kelolaan. Berdasarkan pemantauan data operasional terbaru, kesiagaan tersebut berhasil mengantisipasi tren kenaikan volume lalu lintas (VLL) di empat wilayah utama.

Di antaranya di wilayah Sumatra Bagian Utara, tepatnya pada Ruas Tol Medan - Binjai (Medbin), HKA mencatat lonjakan cukup dinamis di Gerbang Tol Stabat pada 23 Maret lalu dengan kenaikan jumlah kendaraan masuk sekitar 120% dari kondisi normal. Kondisi ini telah diantisipasi dengan pengoperasian gardu secara maksimal guna menjaga kelancaran terutama pada jam beban puncak.

Kesiagaan ekstra juga dilakukan di wilayah Sumatra Bagian Tengah, khususnya pada Ruas Pekanbaru - XIII Koto Kampar. Di Gerbang Tol Sungai Pinang per 25 Maret, tim HKA di lapangan sigap menyiagakan bantuan personel tambahan untuk mempercepat proses transaksi (tapping) di tengah tren peningkatan volume kendaraan yang keluar menuju wilayah Pekanbaru.

Sementara itu di wilayah Sumatra Bagian Selatan, akses krusial pada Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar (Bakter) melalui Gerbang Tol Itera Kotabaru mencatat kenaikan kendaraan keluar sebesar 86% pada 24 Maret lalu. Mengingat titik ini merupakan gerbang utama bagi kendaraan dari arah pelabuhan, kesiapan petugas menjadi kunci utama dalam memastikan arus tetap mengalir stabil menuju arah Palembang.

Adapun di wilayah Jabodetabek, pada ruas Tol JORR-S, HKA tetap menjaga keandalan alat transaksi di tengah tingginya beban volume kendaraan. Pada Gerbang Tol Cilandak Utama 2 tanggal 21 Maret, kenaikan volume sebesar 5% tetap menuntut kesiapan ekstra karena jumlah kendaraan yang dilayani mencapai ribuan dalam hitungan jam, sehingga ketelitian personel dan kesiapan fasilitas keselamatan tetap menjadi prioritas utama setiap saat.

“Kami berkomitmen untuk terus menyiagakan layanan operasional dan personel di seluruh ruas hingga masa operasional Lebaran 2026 berakhir, guna menjamin pengalaman perjalanan yang aman bagi seluruh pengguna jalan,” pungkasnya.(H-2)