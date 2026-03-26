PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat sebanyak 327.646 orang penumpang telah kembali ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatra pada periode 22 Maret hingga 25 Maret 2026. Angka tersebut mencapai 36,4% dibandingkan total penumpang saat arus mudik (H-10 hingga H) yang mencapai 898.864 orang.
Sementara itu, total kendaraan yang telah kembali dari Sumatra ke Jawa mencapai 89.389 unit atau sekitar 37% dibandingkan total kendaraan saat arus mudik yang tercatat sebanyak 239.920 unit.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan, berdasarkan data tersebut, arus balik masih akan terus bergerak dan diperkirakan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Pihaknya pun terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan arus balik serta mengoptimalkan seluruh aspek layanan.
“Seiring dengan mulai terbentuknya trafik arus balik, kami memastikan operasional penyeberangan tetap berjalan lancar, baik dari sisi kesiapan armada maupun pelayanan kepada pengguna jasa. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar pergerakan penumpang dan kendaraan tetap terkendali,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip, Kamis (26/3).
Untuk mengantisipasi lonjakan, ASDP telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Hal itu mulai dari pengoperasian kapal yang disesuaikan dengan skema kepadatan, kesiapan contingency plan melalui penyediaan tugboat dan teknisi siaga 24 jam, hingga penerapan pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) guna mempercepat waktu layanan saat kondisi padat.
Corporate Secretary ASDP Windy Andale menambahkan, pada periode H+2 Lebaran (24 Maret 2026), pergerakan dari Sumatra ke Jawa tercatat mencapai 128.821 orang atau naik 51% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Total kendaraan mencapai 36.499 unit atau naik 63%. Sementara itu, pergerakan dari Jawa ke Sumatra tercatat sebanyak 47.052 penumpang atau naik 24,7%, dengan total kendaraan mencapai 10.110 unit atau naik 20,4%. (Ifa/I-1)
KM Nggapulu yang mengangkut 2.483 pemudik tersebut tiba di Pelabuhan Ahmad Yani dan penumpang terbanyak berasal dari Ambon yaitu 1.800 pemudik,.
Sejumlah pemudik arus balik memilih pulang ke arah Jakarta pada 25 Maret 2026 atau H+3 Lebaran Idul Fitri untuk menghindari kemacetan
Sebanyak 24.986 kendaraan arus balik menuju Jakarta melintasi GT Banyumanik hingga H+3 Lebaran pukul 15.00 WIB.
PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat 101.774 kendaraan meninggalkan Semarang melalui Gerbang Tol Kalikangkung naik 112,03 persen.
Temukan kumpulan kalimat hati-hati di jalan untuk arus balik ke Jakarta yang menyentuh dan penuh doa. Lengkap dengan tips keselamatan berkendara.
