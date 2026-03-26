Pefindo Beri Peringkat Tinggi untuk BSN

BSN meraih peringkat idAA+ (Double A Plus) dari Pefindo(Dok. BSN)

PT Bank Syariah Nasional (BSN) meraih peringkat idAA+ (Double A Plus) dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), mencerminkan kapasitas yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang.

Direktur Utama Pefindo, Irmawati, menyatakan bahwa penilaian tersebut didasarkan pada evaluasi menyeluruh atas data dan kinerja perusahaan, termasuk capaian keuangan BSN sepanjang tahun buku 2025.

“Peringkat idAA+ menunjukkan kemampuan yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjang. Tanda (+) mengindikasikan posisi yang lebih unggul dibandingkan rata-rata entitas dalam kategori yang sama,” ujar Irmawati dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3).

Peringkat ini berlaku selama satu tahun, terhitung sejak 13 Maret 2026 hingga 1 Maret 2027.

Pefindo menilai capaian tersebut didukung oleh posisi pasar BSN yang solid serta permodalan yang kuat. Prospek stabil mencerminkan keyakinan bahwa profil kredit BSN akan tetap terjaga dalam jangka menengah, ditopang kinerja fundamental yang konsisten.

Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor, menyambut positif hasil pemeringkatan tersebut. Ia menegaskan bahwa dukungan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai induk turut memperkuat posisi BSN.

“Peringkat ini menjadi pencapaian penting sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan layanan terbaik, serta memperkuat posisi sebagai mitra keuangan utama bagi keluarga Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, peringkat idAA+ menegaskan kualitas fundamental BSN yang berada di atas rata-rata industri. Sementara itu, outlook stabil mencerminkan keberlanjutan kinerja dan stabilitas bisnis ke depan.

Ke depan, BSN akan memperkuat ekspansi pembiayaan dan memperluas jangkauan pasar. Perseroan juga fokus pada penguatan ekosistem digital melalui aplikasi Bale Syariah by BSN.

Saat ini, BSN didukung oleh jaringan 37 Kantor Cabang Syariah, 82 Kantor Cabang Pembantu Syariah, serta 589 Kantor Layanan Syariah. Sinergi dengan BTN diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan BSN.

“Peringkat ini memperkuat optimisme kami untuk terus tumbuh, mendukung program pemerintah, dan memperluas ekosistem keuangan syariah, khususnya melalui pembiayaan perumahan syariah di Indonesia,” kata Alex.

BSN juga menargetkan peningkatan kinerja pada 2026, melanjutkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus memperkuat literasi keuangan syariah di masyarakat. (Z-10)