Pemerintah Prediksi Aktivitas Mudik Idulfitri 2026 Dorong Perputaran Ekonomi Nasional

MOMENTUM mudik Idulfitri merupakan fenomena ekonomi strategis yang secara konsisten mendorong peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Karakteristiknya yang massal, terjadwal, serta memiliki efek berganda (multiplier effect) menjadikan mudik sebagai penggerak berbagai sektor riil secara simultan.

Berdasarkan data historis, konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 15%–20% dibandingkan bulan normal, seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat dan meningkatnya kecepatan perputaran uang (velocity of money). Tingginya Marginal Propensity to Consume (MPC) masyarakat Indonesia pada periode ini turut memperkuat dorongan konsumsi, termasuk peningkatan pendapatan pelaku UMKM daerah hingga 50%–70%.

Kajian Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan bahwa aktivitas mudik berkontribusi sekitar 1,5% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan (yoy). Kontribusi tersebut terjadi melalui redistribusi aliran uang dari pusat aktivitas ekonomi ke berbagai wilayah, memperluas dampak ekonomi dan meningkatkan peredaran uang secara lebih merata.

Dampak Ekonomi dan Sinergi Kebijakan

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan:

“Setiap pengeluaran pemudik menciptakan efek pengganda yang memberikan dampak berlapis bagi pelaku ekonomi, termasuk UMKM, pedagang, dan sektor jasa transportasi. Peningkatan aktivitas tersebut juga berkontribusi pada kenaikan pendapatan dari sektor perdagangan dan jasa. Dengan potensi yang besar tersebut, sinergi kebijakan serta penguatan peran UMKM menjadi kunci untuk mengoptimalkan momentum mudik Lebaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.”

Untuk Idulfitri 2026, proyeksi aktivitas ekonomi diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Evaluasi Idulfitri 2025 mencatat pergerakan masyarakat mencapai 154,62 juta orang. Pergerakan dan belanja masyarakat di tahun 2026 diharapkan lebih tinggi untuk menunjang target pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 5,5%–5,6% (yoy).

Optimisme ini didukung oleh berbagai kebijakan stimulus, termasuk alokasi fiskal lebih dari Rp12,8 triliun, penyaluran bantuan sosial senilai Rp11,92 triliun kepada 5,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta diskon tarif transportasi senilai Rp911,16 miliar. Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai sekitar 53%–54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), berbagai stimulus ini diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi nasional.

Kebijakan Pemerintah Dorong Aktivitas Mudik

Pemerintah rutin menerapkan kebijakan untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui momentum mudik Idulfitri, antara lain:

Diskon tiket transportasi umum melalui subsidi dan insentif fiskal, serta penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 6% untuk tiket pesawat pada Lebaran 2025, menurunkan harga tiket hingga 14%.

Penurunan biaya kebandaraan dan harga avtur di 37 bandara untuk meningkatkan keterjangkauan layanan penerbangan.

Program Mudik Gratis guna meringankan biaya perjalanan masyarakat.

Kebijakan Work From Anywhere (WFA) ASN sejak 2022–2025, memperpanjang durasi tinggal pemudik di kampung halaman sekaligus mendorong peningkatan perputaran uang.

Haryo menambahkan:

“Meski ada tekanan global akibat konflik Iran dan Israel-AS, fundamental ekonomi kita tetap kuat. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen tidak menaikkan harga BBM saat ini, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Jadi untuk Idulfitri tahun ini diprediksi kita optimis ekonomi bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.” (Fal/I-1)