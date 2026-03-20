Harga Emas Hari Ini 20 Maret 2026 Turun Jelang Lebaran

Aktivitas jual beli di toko emas di Batam, Jumat (20/3). Penurunan harga emas belum mendorong lonjakan pembelian karena masyarakat fokus pada kebutuhan Lebaran.

HARGA emas hari ini 20 Maret 2026 khususnya emas batangan 24 karat di Pegadaian Batam mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi menjelang momentum Lebaran, yang turut memengaruhi pola transaksi masyarakat.

Berdasarkan data Galeri 24, harga emas Antam ukuran 1 gram turun menjadi Rp3.047.000, sementara UBS berada di level Rp2.972.000.

Sejumlah pegawai di kawasan Nagoya Batam menanggapi penurunan harga ini dengan sikap beragam, namun cenderung hati-hati. Rina (28), pegawai ritel, menilai kondisi ini bisa menjadi peluang untuk membeli.

“Kalau lagi turun begini sebenarnya bagus buat beli sedikit-sedikit,” katanya, Jumat (20/3).

Namun, tidak sedikit yang memilih menahan diri. Andi (32), karyawan hotel, mengatakan kebutuhan menjelang Lebaran lebih menjadi prioritas dibanding investasi.

“Sekarang lebih fokus ke kebutuhan harian dulu, apalagi mau Lebaran,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan pekerja lainnya yang memilih menunggu harga turun lebih dalam sebelum membeli emas. Di sisi lain, sebagian pegawai tetap berinvestasi melalui skema cicilan untuk meringankan beban pembelian.

Secara musiman, penurunan harga emas di dalam negeri kerap terjadi menjelang Lebaran. Hal ini dipengaruhi meningkatnya kebutuhan uang tunai masyarakat untuk keperluan mudik, belanja, dan kebutuhan hari raya, sehingga sebagian memilih menjual emas yang dimiliki.

Di saat yang sama, minat beli emas juga cenderung menurun karena prioritas pengeluaran bergeser ke konsumsi. Kondisi tersebut membuat harga emas di pasar domestik, termasuk di Pegadaian, mengalami tekanan.

Meski demikian, faktor global seperti pergerakan dolar AS, suku bunga, dan kondisi ekonomi dunia tetap menjadi penentu utama harga emas. Momentum Lebaran umumnya hanya berdampak pada dinamika permintaan dan penawaran di pasar lokal. (H-4)