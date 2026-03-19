5 Tips Kirim Paket Lebaran ke Luar Negeri agar Aman dan Tepat Waktu

LEBARAN identik dengan momen berkumpul bersama keluarga di rumah, menikmati hidangan khas, hingga berbagi cerita setelah lama tak bertemu. Namun, tidak semua orang bisa merasakan kebersamaan tersebut secara langsung, terutama bagi mereka yang memiliki keluarga di perantauan atau luar negeri.

Meski terpisah jarak, kehangatan Lebaran tetap bisa dibagikan dengan cara sederhana, salah satunya dengan mengirim paket ke luar negeri. Layanan pengiriman internasional pun semakin banyak dimanfaatkan untuk menyampaikan rasa rindu, terutama ke negara seperti Malaysia yang menjadi salah satu tujuan favorit.

Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto, mengungkapkan bahwa masyarakat kerap memanfaatkan layanan ekspedisi untuk mengirim kebutuhan personal hingga makanan khas Indonesia kepada keluarga di luar negeri saat Lebaran.

Agar paket sampai dengan aman dan tepat waktu, berikut beberapa tips penting yang bisa kamu ikuti:

1. Pahami Aturan Barang yang Boleh Dikirim

Sebelum mengirim paket, pastikan kamu mengetahui aturan di negara tujuan. Setiap negara memiliki kebijakan berbeda terkait barang yang diperbolehkan masuk.

Barang seperti herbal, kosmetik cair, atau obat-obatan tanpa dokumen resmi berpotensi tertahan di bea cukai. Dengan memahami aturan ini sejak awal, kamu bisa menghindari risiko paket gagal dikirim.

2. Lengkapi Dokumen Pengiriman

Selain isi paket, dokumen juga jadi hal krusial. Umumnya, dokumen yang diperlukan meliputi:

Resi pengiriman

Formulir deklarasi barang

Identitas penerima

Informasi isi dan nilai paket

Kelengkapan dokumen akan mempercepat proses pemeriksaan di bea cukai dan membantu paket sampai tanpa kendala.

3. Kirim Paket Lebih Awal

Pengiriman internasional membutuhkan waktu lebih lama karena melalui proses transit dan pemeriksaan. Oleh karena itu, sebaiknya kirim paket jauh sebelum Hari Raya.

Dengan layanan seperti INTERPACK dari Lion Parcel, pengiriman kini bisa menjangkau lebih dari 50 negara, termasuk Malaysia dan Singapura, dengan ongkir yang cukup terjangkau.

4. Pastikan Kemasan Aman dan Kuat

Karena menempuh perjalanan jauh, pengemasan jadi faktor penting. Gunakan:

Kardus tebal

Bubble wrap atau pelindung tambahan

Pengamanan ekstra untuk barang pecah belah

Kemasan yang baik akan menjaga isi paket tetap aman hingga sampai ke tangan penerima.

5. Gunakan Asuransi Pengiriman

Untuk perlindungan ekstra, pertimbangkan menggunakan asuransi pengiriman. Ini sangat penting jika paket berisi barang bernilai atau memiliki arti khusus.

Asuransi bisa memberikan rasa tenang jika terjadi hal yang tidak diinginkan selama proses pengiriman.

Meski terpisah jarak, perhatian sederhana seperti mengirim paket Lebaran bisa menjadi cara hangat untuk tetap terhubung dengan keluarga di luar negeri. Dengan persiapan yang tepat, kebahagiaan Lebaran tetap bisa dirasakan, di mana pun mereka berada. (Z-10)