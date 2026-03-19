Dukung Akses Listrik di Pulau-Pulau Terpencil Indonesia

IWIP Charity Foundation, bagian dari Yongqing Group milik Tsingshan Industrial Holdings, telah menyalurkan donasi berupa solusi GFM ESS berkapasitas 8 MWh di dua pulau terpencil di Indonesia untuk membangun sistem kelistrikan yang stabil dan andal. PT Dogo Teknologi Energi (DoGo) menyediakan solusi GFM ESS tersebut. Dengan teknologi unggulan dan pengalaman luas dalam sistem penyimpanan energi (ESS) tipe grid-forming, DoGo menghadirkan solusi lengkap, termasuk sistem penyimpanan energi 8 MWh, sistem konversi daya (power conversion system/PCS), serta sistem komunikasi dan manajemen.

DoGo juga menangani proses desain, simulasi jaringan, dan layanan konsultasi agar sistem tersebut membentuk jaringan listrik yang stabil secara mandiri, serta mengatasi tantangan operasional di wilayah kepulauan yang tidak terhubung dengan jaringan listrik utama (off-grid).

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai lebih dari 99% pada 2025, namun masih terdapat tantangan dalam menyediakan pasokan listrik yang andal di wilayah terpencil dan kepulauan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan ribuan desa yang masih bergantung pada sistem listrik terbatas atau belum memiliki akses listrik 24 jam.

Pada Agustus 2025, pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk mempercepat transisi energi bersih nasional. Program ini mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW dan kapasitas penyimpanan baterai sebesar 320 GWh di 80.000 desa, serta PLTS terpusat guna mempercepat transformasi infrastruktur energi.

“Solusi penyimpanan energi yang terhubung dengan jaringan listrik menawarkan jalur pengembangan yang memadai dengan skala yang dapat diperluas untuk pulau terpencil, kawasan pertambangan, dan "pulau energi", sekaligus meningkatkan akses listrik secara keseluruhan dan memberikan solusi nyata untuk mendukung pencapaian target energi nasional yang baru,” ucap perwakilan PT Dogo Teknologi Energi, Pamela Pan, dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (19/3).

IWIP Charity Foundation menyatakan, donasi ini merupakan langkah penting dalam tanggung jawab sosial perusahaan, serta komitmen terhadap keberlanjutan energi global.

Dengan penerapan solusi GFM ESS di pulau terpencil, IWIP Charity Foundation ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui aksi nyata, menjembatani kesenjangan akses energi antarwilayah, serta memastikan lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari pengembangan energi bersih. (E-4)