Jangan Biarkan Charger Tercolok Terus di Stopkontak, Ini Risikonya!

Charger tercolok terus(Freepik)

Meninggalkan charger tetap terhubung ke colokan listrik tanpa digunakan mungkin terasa sepele. Namun, kebiasaan ini menyimpan berbagai risiko serius—mulai dari pemborosan energi hingga ancaman kebakaran.

Artikel ini akan mengulas bahaya tersebut secara komprehensif, lengkap dengan solusi praktis, berdasarkan sumber terpercaya non-media umum.

1. Charger Tetap Tercolok Bisa Menyebabkan Overheating

Menurut DIY Tricks Hub, charger yang dibiarkan terhubung terus-menerus tetap mengalirkan arus listrik ke dalam sirkuitnya. Ini dapat menyebabkan:

Baca juga : Alat Ukur Arus Listrik, Nama & Cara Pakai

Pemanasan internal yang tidak terlihat,

Penuaan dini pada komponen seperti kapasitor atau transistor,

Bahkan potensi percikan api jika diletakkan di dekat bahan mudah terbakar.

Apalagi jika kamu menggunakan charger imitasi atau berkualitas rendah—risiko korsleting menjadi lebih tinggi.

2. Efek Standby Power: Listrik Terbuang Percuma

Daya siaga (phantom load) adalah konsumsi listrik oleh perangkat elektronik yang tetap tercolok, meskipun tidak sedang digunakan. Seperti dijelaskan oleh SoftHandTech, charger yang tetap tersambung bisa mengonsumsi 0.1 hingga 0.5 watt.

Jika kamu memiliki beberapa charger di rumah dan semuanya tetap dicolokkan, konsumsi ini akan meningkat secara kumulatif dan membebani tagihan listrik tahunan—tanpa memberikan manfaat apa pun.

Baca juga : Arus Listrik: Konsep dan Aplikasi

3. Risiko Kerusakan Akibat Lonjakan Tegangan

Salah satu alasan kuat untuk mencabut charger saat tidak digunakan adalah lonjakan arus listrik. Ketika terjadi petir atau gangguan listrik dari jaringan PLN, charger yang tercolok:

Dapat rusak secara instan,

Meningkatkan risiko menyebarnya lonjakan ke perangkat lain (jika terhubung ke power strip),

Bahkan menimbulkan kebakaran internal pada adaptor itu sendiri.

Hal ini juga ditegaskan oleh The Techy Life, yang menyarankan mencabut charger sebagai tindakan perlindungan perangkat rumah tangga.

4. Berbahaya bagi Anak-Anak & Hewan Peliharaan

Bagi rumah dengan anak kecil atau hewan peliharaan, charger yang menggantung atau tercolok tanpa pengawasan bisa:

Menjadi pemicu sengatan listrik,

Dipakai bermain dan menarik kabel yang menyebabkan kerusakan stopkontak,

Atau bahkan dikunyah oleh hewan kecil, menyebabkan luka bakar internal.

Organic Life Tip menyarankan agar semua charger dicabut bila tidak digunakan untuk menghindari risiko tidak terduga ini.

5. Kebiasaan Sepele yang Bisa Menjadi Pemicu Kebakaran

Menurut Do It Yourselves, insiden rumah tangga seperti bau gosong atau percikan api sering kali diawali dari pemanasan berlebih pada adaptor yang dibiarkan terus menerus aktif. Ini berlaku terutama pada:

Charger lama,

Charger murah non-sertifikasi,

Kondisi rumah dengan sistem listrik tidak stabil.

Tips Praktis Menghindari Risiko

Kesimpulan: Cabut Sekarang, Aman Kemudian

Jangan anggap enteng kebiasaan membiarkan charger terus tercolok. Dampaknya bukan hanya soal tagihan listrik, tapi juga menyangkut keselamatan rumah tangga dan umur perangkat elektronikmu.

Ingatlah: mencabut charger adalah langkah kecil yang membawa perlindungan besar. (Z-10)