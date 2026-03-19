Bayar Zakat Lebih Mudah Lewat BRImo, Ini Cara dan Pilihan Lembaganya

Petugas mendistribusikan zakat fitrah beserta makanan kepada warga di Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (27/3/2025).(ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

Zakat menjadi salah satu kewajiban bagi umat Muslim, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah. Selain sebagai bentuk kepatuhan, zakat juga menjadi cara untuk berbagi dan membantu sesama yang membutuhkan, sekaligus menyucikan harta yang dimiliki.

Di tengah kesibukan selama bulan puasa, banyak orang mencari cara praktis agar tetap bisa menunaikan zakat tepat waktu. Kehadiran layanan digital pun menjadi solusi, sehingga pembayaran zakat kini bisa dilakukan lebih mudah tanpa mengurangi makna ibadah itu sendiri.

Bayar Zakat di BRImo Lebih Praktis dan Cepat

Kini, membayar zakat bisa dilakukan dengan lebih praktis melalui aplikasi BRImo. Nasabah tidak perlu lagi datang langsung ke lembaga zakat, karena seluruh proses dapat dilakukan dalam satu aplikasi secara cepat dan efisien.

BRImo menghadirkan fitur donasi yang memungkinkan pengguna untuk membayar zakat di aplikasi dengan nyaman.

Pilihan Lembaga Zakat Terpercaya di BRImo

Melalui BRImo, zakat dapat disalurkan ke berbagai lembaga terpercaya. Tersedia 12 lembaga atau yayasan yang bisa dipilih, yaitu:

YBM BRILiaN

Dompet Dhuafa

BAZNAS

Rumah Zakat

Rumah Yatim

LAZ Al-Azhar

Lazis Darul Hikam

YDT Peduli

Lazis Muhammadiyah

BAZNAS Jawa Barat

Lazis Unisia YBW UII

Laziswa Pesantren Al Hilal

Berbagai pilihan ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menentukan lembaga penyalur zakat sesuai preferensi.

Cara Bayar Zakat Lewat BRImo

Cara bayar zakat lewat BRImo pun sangat mudah dan praktis, yakni sebagai berikut:

Login ke aplikasi BRImo dan pilih menu Donasi Pilih fitur Zakat, lalu tentukan lembaga yang diinginkan Masukkan nominal donasi dan konfirmasi dengan PIN Selesai, zakat berhasil tersalurkan ke lembaga pilihan

Zakat Lebih Mudah di Era Digital

Kemajuan teknologi membuat ibadah menjadi lebih mudah dijalankan, termasuk membayar zakat. Melalui BRImo, kewajiban zakat bisa ditunaikan secara lebih efisien sekaligus membantu lebih banyak orang yang membutuhkan.

