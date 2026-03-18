Mandiri Inhealth Pastikan Akses Layanan Optimal Selama Libur Lebaran

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) memastikan kesiapan layanan asuransi kesehatan tetap optimal bagi seluruh tertanggung dalam menyambut periode libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Hal tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas liburan bersama keluarga di berbagai wilayah.

Pada periode libur Lebaran, mobilitas masyarakat cenderung meningkat, baik untuk perjalanan mudik, liburan, maupun aktivitas rekreasi di berbagai daerah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan akan layanan kesehatan, baik untuk penanganan darurat maupun perawatan lanjutan. Menjawab hal tersebut, Mandiri Inhealth telah hadir dengan jaringan provider layanan kesehatan yang luas.

Hingga saat ini, Mandiri Inhealth didukung oleh lebih dari 8.000 mitra provider di seluruh Indonesia, meliputi rumah sakit, klinik, laboratorium, dan apotek. Jaringan provider Mandiri Inhealth menjangkau berbagai wilayah, mulai dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua, sehingga peserta tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah, di berbagai wilayah di Indonesia selama masa liburan.

Baca juga : Mandiri Inhealth Pastikan Layanan Tetap Optimal Selama Libur Nataru

Plt. Direktur Utama Mandiri Inhealth, Marihot H. Tambunan, menyampaikan bahwa periode libur panjang merupakan momentum penting bagi perusahaan untuk senantiasa hadir dan melayani sepenuh hati.

“Mobilitas dan aktivitas Peserta dalam periode libur lebaran biasanya mengalami peningkatan. Seiring dengan kondisi tersebut, akses layanan asuransi kesehatan yang tersebar luas dan mudah dijangkau menjadi sangat dibutuhkan. Mandiri Inhealth sebagai Asuransi Kesehatan yang telah memiliki jaringan provider yang luas dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia berkomitmen untuk memastikan seluruh peserta tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal dengan landasan semangat kami yaitu melayani sepenuh hati,” ungkap Marihot.

Mandiri Inhealth juga memastikan kesiapan layanan selama masa libur Lebaran melalui kemudahan akses informasi dan layanan pengaduan melalui Mandiri Inhealth Contact Center. Layanan ini tersedia melalui Mandiri Inhealth Medical Care (Diamond & Platinum) 14071, Mandiri Inhealth Medical Care (Emerald, Gold, Ruby dan Silver) 14072, dan Mandiri Inhealth Indemnity 14073.

Baca juga : Mandiri Inhealth Salurkan Bantuan untuk Pesantren Disabilitas

LAYANAN PRAKTIS

Peserta juga dapat mengakses layanan secara praktis dalam satu genggaman melalui aplikasi One by IFG, dengan dukungan fitur telemedicine yang dapat diakses oleh peserta kapan saja dan di mana saja. One by IFG merupakan aplikasi terintegrasi, menggabungkan ragam produk dan layanan dari ekosistem Indonesia Financial Group (IFG) holding BUMN asuransi, penjaminan, dan investasi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan berbagi kebaikan, Mandiri Inhealth juga berpartisipasi dalam mendukung program Mudik Nyaman Bersama IFG Group Tahun 2026 dengan menghadirkan layanan free Mini Medical Check-Up pada 18 Maret 2026 di area keberangkatan mudik gratis yang berlokasi di kawasan Stadion Akuatik Gelora Bung Karno (GBK), Senayan. Dukungan ini sebagai wujud kepedulian Mandiri Inhealth terhadap kesehatan dan kenyamanan para pemudik.

“Melalui semangat berbagi di bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri, Mandiri Inhealth juga melaksanakan berbagai kegiatan kepedulian sosial, mulai dari santunan kepada anak-anak panti asuhan, penyaluran bantuan kepada santri disabilitas serta dukungan Mini Medical Check-Up kepada peserta mudik nyaman bersama IFG Group tahun 2026. Kepedulian sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan Mandiri Inhealth sebagai perusahaan yang berkomitmen dalam memberikan perlindungan yang diandalkan”, tutup Marihot. (E-2)