Mandiri Inhealth Salurkan Bantuan untuk Pesantren Disabilitas

Mandiri Inhealth menyalurkan bantuan sosial kepada santri penyandang disabilitas di Pesantren Disabilitas Yayasan Visi Maha Karya.(Dok.Mandiri Inhealth)

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) menyalurkan bantuan sosial kepada santri penyandang disabilitas di Pesantren Disabilitas Yayasan Visi Maha Karya dalam rangka kegiatan berbagi di bulan suci Ramadan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Mandiri Amal Insani (MAI) sebagai bagian dari program kepedulian sosial perusahaan.

Dalam kegiatan tersebut, Mandiri Inhealth dan Mandiri Amal Insani menyalurkan bantuan berupa paket sembako serta menggelar buka puasa bersama para santri disabilitas di lingkungan pesantren. Program ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap lembaga sosial yang fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas.

Yayasan Visi Maha Karya dikenal sebagai lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan dengan berbagai program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Program tersebut mencakup penyediaan alat bantu, pendidikan, hingga pelatihan keterampilan yang bertujuan mendorong kemandirian para difabel.

Baca juga : Perkuat Layanan Digital Lewat Aplikasi One by IFG

Melalui kegiatan tersebut, Mandiri Inhealth berupaya memperkuat nilai kepedulian sosial sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih luas.

Sekretaris Perusahaan Mandiri Inhealth Fazlia Yulinda mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas.

“Kami berharap kehadiran Mandiri Inhealth dapat memberikan dukungan nyata bagi para santri di pesantren disabilitas, sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap teman-teman penyandang disabilitas lainnya agar terus mendapatkan perhatian dan kesempatan yang setara,” kata Fazlia dalam keterangannya.

Baca juga : Sampai November, Mandiri Inhealth Bayarkan Klaim Rp3,9 Triliun

Menurut Fazlia, bulan Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat nilai kebersamaan dan empati melalui berbagai kegiatan sosial. Ia menilai semangat berbagi dalam Ramadan dapat mendorong berbagai pihak untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

“Semangat Ramadan mengajarkan kita untuk saling berbagi dan memperkuat kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, kami ingin terus menjadi teman kebaikan yang menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk membangun budaya kepedulian sosial di lingkungan kerja. Melalui berbagai program sosial, perusahaan berharap dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.

Mandiri Inhealth sebagai perusahaan asuransi kesehatan nasional terus berupaya memperkuat perannya tidak hanya dalam layanan kesehatan, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Perusahaan tersebut secara rutin menjalin sinergi dengan berbagai lembaga sosial, organisasi kemanusiaan, serta komunitas untuk memperluas kontribusi sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Mandiri Inhealth juga berharap kegiatan sosial yang dilakukan dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi para penerima manfaat, termasuk dalam mendukung pendidikan dan pengembangan keterampilan bagi penyandang disabilitas.

Kegiatan berbagi di pesantren disabilitas tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan kontribusi sosial yang nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat nilai kemanusiaan dalam momentum Ramadan. (E-2)