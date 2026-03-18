PT Pelindo Sinergi Lokaseva Raih Tiga Penghargaan pada Indonesia Fire Safety Excellence Award 2026

PT Pelindo Sinergi Lokaseva (SPSL) kembali menorehkan prestasi dengan meraih tiga penghargaan dalam ajang Indonesia Fire Safety Excellence Award (IFSEA) 2026 yang diselenggarakan di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, pada Jumat (6/3). Dalam ajang apresiasi nasional di bidang keselamatan kebakaran tersebut, SPSL memperoleh peringkat tiga bintang sebagai bentuk pengakuan atas komitmen perusahaan dalam memperkuat penerapan sistem keselamatan kebakaran di lingkungan operasional.

Pada kategori perusahaan, SPSL berhasil meraih dua penghargaan yaitu Emergency Preparedness & Response Award serta Fire Safety Education & Awareness Program Award. Kedua penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kesiapsiagaan perusahaan dalam menghadapi kondisi darurat kebakaran sekaligus upaya berkelanjutan dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran keselamatan kebakaran di lingkungan kerja.

Selain itu, pada kategori individu, Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Joko Noerhudha, turut dianugerahi penghargaan Fire Safety Visionary CEO Award. Penghargaan tersebut diberikan kepada pemimpin perusahaan yang dinilai memiliki visi dan komitmen kuat dalam mendorong penerapan budaya keselamatan kebakaran sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Dewi Fitriyani, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam mengedepankan aspek keselamatan sebagai bagian penting dalam operasional bisnis.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat implementasi sistem keselamatan, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja. SPSL berkomitmen untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan dengan mengedepankan standar keselamatan yang tinggi serta membangun budaya keselamatan yang kuat di seluruh lini perusahaan,” ujar Dewi.

KONSISTENSI STANDAR KESELAMATAN

Keberhasilan ini juga didukung oleh konsistensi perusahaan dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja melalui implementasi ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SPSL secara berkelanjutan menjaga kepatuhan terhadap standar tersebut serta berhasil mempertahankan sertifikasi ISO sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Ajang Indonesia Fire Safety Excellence Award 2026 merupakan apresiasi nasional yang diselenggarakan oleh Majalah First Indonesia bekerja sama dengan Masyarakat Profesi Keselamatan Kebakaran Indonesia (MPK2I), serta didukung oleh berbagai asosiasi keselamatan, kementerian, dan lembaga terkait. Program ini menjadi platform strategis untuk memberikan pengakuan kepada perusahaan dan institusi yang menunjukkan komitmen nyata dalam perlindungan aset, keselamatan jiwa, serta keberlangsungan operasional bisnis melalui penerapan sistem keselamatan kebakaran yang unggul.

Melalui pencapaian ini, SPSL berharap dapat terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan standar keselamatan operasional sekaligus mendorong terciptanya budaya keselamatan yang semakin kuat di seluruh lingkungan kerja perusahaan.

“Ke depan, SPSL akan terus meningkatkan berbagai inisiatif keselamatan kerja, mulai dari penguatan sistem manajemen, peningkatan kompetensi pekerja, hingga penguatan budaya keselamatan di seluruh unit operasional maupun back office. Kami meyakini bahwa keselamatan merupakan fondasi penting dalam mendukung operasional perusahaan yang andal, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutup Dewi. (E-2)